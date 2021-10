“Idrettsministeren”: - Dette hadde jeg håpet på!

Det er sjelden idrettens utfordringer og krav kommer i fokus ved et regjeringsskifte. Av nitten ministere er det andre som får større fokus på en slik dag, ikke minst med det bakteppet torsdagens nye regjering fikk.

Men når støvet har lagt seg må altså Anette Trettebergstuen inn på den største arenaen for frivillighet i Norge. Allerede lørdag samles Norges idrettsforbund til et ekstraordinært idrettsting. Det er tvilsomt om hun får tid til å møte opp der.

Fra løkka til Qatar

Utfordringene er mange for en idrettsbevegelse som favner alt fra løkkefotball til VM i Qatar.

Så da troppet vi opp på nøkkeloverrekkelsen hos vår nabo i Grubbegatafor å få en følelse om hvordan skiftet fra Abid Raja til Anette Trettebergstuen ville bli. Abid Rajas velkomstgave var et regnbueflagg og bøker om Albert Åberg

En som vanlig entusiastisk Raja ga den store spesialnøkkelen videre med oppriktige ord om at han var overbevist om at etterfølgeren ville gjøre en god jobb. Fordi hun var en fighter. Som kultur- og likestillingsminister. Men idrett?

Ja til den norske modellen

– Så du for deg også å bli idrettsminister for noen dager siden, spør vi når vi får henne på tomannshånd

– Jeg hadde håpet det, svarer hun ivrig og innrømmer først at hun ikke har noen idrettslig bakgrunn å skryte av, men er veldig opptatt av den norske idrettsmodellen og entusiasmen idrett skaper.

Og i løpet av våre tilmålte minutter er fokuset på frivilligheten, styrken i idrettsbevegelsen for integrering og at spillmonopolet ligger fast.

– Hvilket forhold har du til idrett?

– Jeg prøvde ut det meste av det det gikk an å prøve ut, og i voksen alder har jeg stor glede av å være tilskuer på idrettsarrangementer, jeg er glad i å gå på ski, jeg er glad i friluftsliv, men jeg kan ikke briljere med at jeg har vært god i noen som om helst idrett.

Ja til Norsk Tipping

– Men jeg er brennende opptatt av den norske idrettsmodellen, som jeg synes er fantastisk og som vi må gjøre alt vi kan for å ivareta. Frivilligheten er grunnplanken for idretten og at alle kan delta, er verdier vi må ta vare på.

– Litt mer om spillpolitikken. Hvorfor må vi ha det monopolet vi har?

– Vi er garantister for å bevare og videreutvikle det norske spillmonopolet. Det er først og fremst viktig for å unngå spillavhengighet, men så er det jo også slik at det er livslinja til idretten og kulturen ettersom overskuddet fra Norsk Tipping går til tiltak innen disse feltene over hele landet, sier hun.

Flere medier står i kø før hun skal på sin første regjeringskonferanse, Tida er knapp.

Og vi ser at idrettspresident Berit Kjøll sier til NTB at hun er begeistret for utnevnelsen.

Så langt vi kunne registrere tok hun ikke en eneste selfie! Så det gjorde ikke vi heller.