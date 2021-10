Danmark vil vinne fotball-VM. Men kan de det?

Mens Norge kjemper febrilsk for å komme til neste års forhatte og utskjelte fotball-VM i Qatar, ble Danmark andre nasjon fra Europa som kvalifiserte seg. Tyskland var selvfølgelig først.

Men sjekk Danmarks resultatrekke: Åtte kamper, åtte seirer, 27–0 i målforskjell. Kasper Schmeichel har altså holdt nullen hele veien. Og vi minner om at Danmark kom til semifinalen i siste EM-sluttspill, etter den dramatiske innledningen med hjertestansen til Christian Eriksen.

[ Ingen nordisk EM-søknad ]

Nå skal det sies at Danmark ikke var i den heftigste kvalifiseringspulja der de tøffeste motstanderne er Skottland, Israel og Østerrike. Men Danmark er altså kvalifisert to runder før slutt. Og å la være å slippe inn mål på denne reisen vitner om en betydelig defensiv trygghet foran nevnte Schmeichel. Kapteinen i midtforsvaret er fortsatt Simon Kjær.

Landslagssjef Kasper Hjulmand har nå ett år på å forberede sitt svært rutinerte mannskap på det som venter i det som blir tidenes mest kompakte fotball-VM. Qatar er jo enda mindre enn Danmark.

Danmark er i posisjon til å snakke om å prestere i mesterskap, ikke bare komme dit. De er tross alt eneste nordiske land som har vunnet en internasjonal tittel, det sjokkerende EM-gullet i 1992 da de fikk overta plassen til det daværende Jugoslavia. Sverige er nærmest i prestasjon med en tapt VM-finale, i deres eget VM i 1958.

[ Slik kom Danmark til fotball-VM ]

«Det er en fortjent eufori rundt laget, og jeg tror de vil ri lenge på den bølgen», sier Ståle Solbakken, som kjenner dansk fotball bedre enn noen annen nordmann. Det måtte være Åge Hareide da, som tross alt fikk de samme danskene til kvartfinale i forrige VM i Russland og som skal ha en stor del av æren for det kollektive denne samlingen ganske vanlige fotballspillere er blitt.’

For fotballens vesen er fortsatt slik at kollektivet kan slå ut enkeltstjerner. Vi vil ikke sette opp Danmark som VM-favoritt, men det er langtfra en utenkelig tanke at de kan vinne hele greia.

Danmark er VM-klare, Sverige leder sin pulje, mens Norge og Finland fortsatt er i posisjon til å kvalifisere seg. Og onsdag ble Norges neste kamp mot Latvia på Ullevaal utsolgt på få timer. Noe skjer her oppe i nord.