Norge styrer mot gruppefinale, men må vinne resten

Det beskriver det løftet landslaget har fått under Ståle Solbakken. En måned før VM-kvalifiseringen er over, er Norge ennå i posisjon. Det så ikke slik ut i vår. Og uten trumfesset Erling Braut Haaland spilte Solbakken fram Kristian Thorstvedt som Norges nye spiss-joker. Og nettopp han scoret det helt avgjørende målet for Norge denne kvelden.

Jo da, Solbakken har teft. Thorsvedt likeså. Scoringen kom med minst mulige margin, men overlevde VAR-sjekken for offside. Da sto tiden stille på den norske laglederbenken. Scoringen rettet opp maktbalansen i denne VM-pulja der Nederland fortsatt er i førersetet etter den knepne seieren i Latvia.

Norge kan fortsatt komme til det uønskede VM-sluttspillet i Qatar. Men det betinger at Norge ikke snubler i hjemmemøtene mot Montenegro mandag og mot Latvia i november. Mandagens kamp på Ullevaal blir første store publikumsfest i Norge etter pandemien. Men festen blir bare ekte med norsk seier.

Men tilbake til dugnaden i Istanbul. For det var det denne kvelden ble. En dugnad i løpsstyrke og oppofrelse. Hvor langt løp Patrick Berg, Martin Ødegaard og Morten Thorsby denne kvelden?

Andreas Hanche-Olsen opplevde marerittet tidlig. Gent-stopperen rotet det til i forsvaret og ballmissen var direkte årsak til tyrkisk ledelse etter seks minutter. Det var den ene store feilen som ble utslagsgivende. Slik er fotballen.

Hvordan responderte han på det? Ved å heve seg betraktelig og bidra offensivt. Ikke minst med assist på den norske utligningen. Og det var jo det pussige ved denne omgangen. Da Tyrkia fikk en drømmestart og hadde moment, tok Norge over kampen. Norge fikk en rekke hjørnespark og en tyrkisk forsvarsspiller var så presset at han satte ballen i egen stolpe.

Da fikk vi se selvtilliten i et mannskap som ikke hadde fokus på alle forfallene, alle spillere som ikke var der, men som konsentrerte seg om det de kunne gjøre noe med: Prøve å vinne denne kampen på Fenerbaches beryktede hjemmebane.

Den intense pipekonserten under den norske nasjonalsangen, det høye presset fra start. Akkurat som ventet. Så var det bare å vente på mulighetene som alltid kommer i en fotballkamp.

Det ble ikke mange av dem, men Norges scoring kom etter den eneste corneren som ikke ble slått direkte inn i feltet. Skal vi gi landslagets nye dødball-konsulent Bernardo Cueva æren for det? Det er selvsagt mulig, men først og fremst handlet det om Krstian Thorstvedts evne til å være på rett sted til rett tid. Så var det tilfeldighetene ved et tyrkisk kne som gjorde at scoringen ikke ble annullert for offside.

Hvorfor ble det ikke norsk seier? Martin Ødegaards offensive kvaliteter kom ikke til sin rett. Symbolisert ved frisparket han fikk på overtid. Slike han setter i vinkelen i Arsenal, setter han over på landslaget. Fem minutter på overtid la Ødegaard den perfekte pasningen, men Moi Elyounoussis heading strøk stolpen på feil side.

Men her handlet det om å unngå tap. For Tyrkia var uavgjort et nederlag. Skal Norge komme direkte til VM, må laget vinne de tre siste kampene. Det er vanskelig, men ikke umulig. Neste episode: Mandag klokka 20.45.

VM-kvalifisering fotball menn i Istanbul fredag, gruppe G:

Tyrkia – Norge 1-1 (1-1)

Sükrü Saracoglu stadion: 25.000 tilskuere

Mål: 1-0 Kerem Aktürkoglu (6), 1-1 Kristian Thorstvedt (41).

Dommer: Felix Brych, Tyskland.

Gult kort: Berat Özdemir (64), Yusuf Yazici (84), Kaan Ayhan (90), Tyrkia, Morten Thorsby (65), Norge.

Norge (4-5-1): Ørjan Nyland – Marcus Holmgren Pedersen (Julian Ryerson fra 84.), Stefan Strandberg, Andreas Hanche-Olsen, Birger Meling – Jens Petter Hauge (Mats Møller Dæhli fra 75.), Martin Ødegaard, Patrick Berg (Fredrik Aursnes fra 75.), Morten Thorsby, Mohamed Elyounoussi – Kristian Thorstvedt (Veton Berisha fra 75.).

Ubenyttede reserver: Viljar Myhra, Sten Grytebust – Ruben Gabrielsen, Iver Fossum, Stian Gregersen, Fredrik Bjørkan, Dennis Johnsen, Ohi Omoijuanfo.

Tyrkia (4-2-3-1): Ugurcan Çakir – Zeki Celik, Serdar Aziz (Kaan Ayhan fra 70.), Merih Demiral, Caner Erkin – Ozan Tufan (Berkan Kutlu fra 58.), Berat Özdemir (Taylan Antalyali fra 70.) – Cengiz Ünder (Yusuf Yazici fra 70.), Hakan Çalhanoglu, Kerem Aktürkoglu (Kenan Karaman fra 84.) – Burak Yilmaz.

Europeisk VM-kvalifisering fotball menn fredag, 7. kampdag:

Gruppe G:

Tyrkia – Norge 1-1 (i Istanbul), Gibraltar – Montenegro 0-3 (i Gibraltar), Latvia – Nederland 0-1 (i Riga).

Gruppe E:

Estland – Hviterussland 2-0 (i Tallinn), Tsjekkia – Wales 2-2 (i Praha).

Gruppe H:

Kypros – Kroatia 0-3 (i Larnaka), Malta – Slovenia 0-4 (i Ta’Qali), Russland – Slovakia 1-0 (i Kazan).

Gruppe J:

Island – Armenia 1-1 (i Reykjavik), Liechtenstein – Nord-Makedonia 0-4 (i Vaduz), Tyskland – Romania 2-1 (i Hamburg).

Gruppevinnerne til VM-sluttspillet i Qatar neste år, mens toerene går til omspill.