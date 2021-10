Når kroppen snakker sant

Å være et forbilde innebærer å dele sine positive og negative opplevelser. Måten Maren Lundby orienterte om sine vektutfordringer som gjør at hun står over OL-sesongen, er et forbilde verdig. Det viktigste, og mest paradoksale hun uttalte i intervjuet med NRK var setningen: – Jeg har kanskje aldri følt meg friskere enn nå.

Det må være en enorm følelse av lettelse. Kroppen hennes er per i dag ikke bygget for skihopp. Kropper endrer seg. Og noen idretter er så sære i sin form at det til slutt bare blir spesialkroppene som kan utføre dem. Dette har vært en utfordring for hoppsporten lenge der man har måttet gå uhyre detaljert til verks for å finne et regelverk som gir sporten mest mulig rettferdig.

Maren Lundby kunne holdt kjeft om utfordringene og gått på en sesong med et slankefokus hun heldigvis skjønte tidsnok at hun ikke ville makte. Verdens beste og mest profilerte kvinnelige skihopper har dermed sagt det i klartekst: Toppidrettens pris har sine grenser.

Nå kan hun leve det livet hun ønsker med sin egen kropp, more seg med deltakelsen i TV2-showet “Skal vi danse” og så se om det er mulig å vende tilbake til sporten hun har vært med å utvikle. OL-mesteren fra 2018 får ikke forsvart tittelen, men det er helt underordnet. Å stå fram med dette er en like stor seier. Hun fortsetter med likestillingskampen der skiflyging er neste mål som skal erobres. Men kanskje ikke med hun selv som sportslig aktør. Det vil tiden vise.

Det er mange idretter som har vektutfordringer. Det er bare å svinge oppom Jordal Amfi i disse dager der det er montert badstuer utenfor arenaen for at bryterne skal kunne tyne seg ned de siste grammene for å klare vektkravet. Men i bryting kan man i hvert fall finne sin egen vektklasse, helt opp til 130 kilo der “Tåsen-plogen” Oskar Marvik har det motsatte problemet. Hans kamp er å få i seg nok kalorier i løpet av dagen.

Toppidrett er ikke sunt. Men man er ikke toppidrettsutøver hele livet. Maren Lundbys budskap når også alle dem som ikke har et konkret vektkrav til en aktivitet de måtte drive, men som kjenner kroppspresset i hverdagen til å trives med seg selv og andre. Lytt til kroppen. Den snakker sant. Det er din kropp det gjelder. Maren Lundby vinner ikke OL-gull i Kina, men nå føler hun seg frisk og fin til leve et naturlig liv. Det er et nedslag til 20 i stil. Og på lørdag kan hun danse enda friere på tv igjen.