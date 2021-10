Det nye nødlandslaget

Landslagssjef Ståle Solbakken har et herlig avslappet forhold til den oppsiktsvekkende skadesituasjonen han opplever når han nå forbereder fredagens bortekamp mot Tyrkia i VM-kvalifiseringen i Istanbul. Han vet hvilket støynivå som møter Norge når Tyrkias nye, tyske landslagssjef Stefan Kuntz skal presentere seg. Tyrkia må koble seg på i racet igjen og med uavgjort er de foran Norge på innbyrdes oppgjør om lagene skulle havne helt likt på sluttabellen.

Det er lett å krisemaksimere Erling Braut Haalands fravær, men det blir for historieløst å avskrive Norge fordi verdens mest omtalte norske fotballspiller ikke kan være med. Norge har ikke tapt en bortekamp siden i mars 2019 (en litt kunstig statistikk kanskje ettersom vi tapte 0–3 for Tyrkia i mars i år i Spania, men det var formelt en hjemmekamp).

Vi lar statistikken ligge og spoler heller tilbake til november i fjor da Lars Lagerbäcks lag ble nektet å spille i Nations League og Norge måtte mønstre elleve nye mann under Leif Gunnar Smeruds ledelse. Det endte med 1–1 mot Østerrike i Wien, en av de sterkeste bortekampene et norsk landslag har spilt de siste årene.

Det er ikke mange av den gjengen i fredagens mannskap, men den minner oss om hvordan lagbygging er uavhengig av navn og meritter. Hvorfor kan ikke Veton Berisha eller Ohi Omoijuanfo score et mål eller to eller Martin Ødegaard skru et frispark over muren i Istanbul? Både Berisha og Ohi scoret for klubbene sine sist helg. Og de gleder seg til levenet som møter dem.

Ståle Solbakken vil helst ikke høre om “nødlandslaget”. Det var en av mange kuriositeter som følge av pandemien. Men forfall fra “store navn” vet han alt om, ikke minst fra tida i FC København. Norges landslag har ingen tradisjon i å være avhengig av få enkeltspillere, men Norge har dessverre en tradisjon i å ikke kvalifisere seg til mesterskap. Sluttspill med Norge er et unntak i verdensfotballen.

Ingenting avgjøres i kveld. Allerede mandag kommer Montenegro til Ullevaal, så avsluttes kvalifiseringen mot Latvia og Nederland i neste måned. Det eneste som blir klart da er at vinneren i pulja skal spille VM i Qatar i 2022. Lag nummer to, som mange håper skal bli Norge, må ut i et omfattende omspill for å kvalifisere seg. Og da er kanskje Braut tilbake?

PS. De tre keeperne som er ute er Rune Almenning Jarstein, Andre Hansen og Per Kristian Bråtveit. De tre spissene som meldte forfall er Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth og Joshua King.

Avspark i Istanbul klokka 20.45 fredag. Kampen sendes på TV2.