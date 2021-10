Gledelig at Elkjøp snur

Elkjøp-ledelsen har lyttet til kritikken. Elektronikk-kjeden går med på at også fagorganiserte skal få nyte godt av bonuser. De ansatte i Elkjøp får dermed like lønns- og bonusordninger.

Fagorganiserte i butikkene til Elkjøp og Power har over lengre tid ikke fått bonuslønn. Dette har vært forbeholdt de ansatte i butikkene hvor det ikke er tariffavtale. De ansatte i Elkjøp har måttet velge mellom to ordninger – enten å ha tariffavtale eller få en ordning med bonus.

Elkjøps snuoperasjon bør være eksempel til etterfølgelse.

Det virker tydelig at sjefene i Elkjøp og Power innerst inne ikke har ønsket at de ansatte skal organisere seg. Bonusordningene har vært brukt som middel i så måte. Men nå har altså Elkjøp-ledelsen kommet på bedre tanker.

– Hos oss har det alltid vært organisasjonsfrihet. Vi har nå funnet en modell som sender et klart signal om at denne står sterkt i Elkjøp og som samtidig sørger for en trygg arbeidsplass for alle, sier HR-direktør Stein Riibe i en pressemelding. Lederen i LO-forbundet Handel og Kontor, Christopher Beckham, synes det er flott at de Elkjøp-ansatte nå får like vilkår.

Fagbevegelsen har lyktes med å sette søkelyset på en urettferdighet som også undergraver den reelle muligheten til fagorganisering. Dialogen med HK-lederen har nok vært avgjørende. Den offentlige debatten slo også negativt ut for Elkjøp. Elektronikk-gigantens renommé fikk seg en knekk.

Det hører med til historien at LO har brukt sin markedsmakt. Gjennom fordelsprogrammet LO favør har nemlig LO-medlemmer kunnet kjøpe Elkjøp-varer billig. Da forskjellsbehandlingen av Elkjøp-ansatte kom for dagen, benyttet LO anledningen til å si opp millionavtalen med Elkjøp. Dette kan ha virket forløsende.

– Dette viser at det var viktig å legge press på Elkjøp. Vi håper dette betyr at flere ansatte i Elkjøp velger å melde seg inn i en fagforening og be om tariffavtale, sier LO-sekretær Terje Olsson. Han er også styreleder i LO Favør. Det er bare 11 av Elkjøps 150 butikker som har inngått tariffavtaler. Her er det altså fortsatt mye å ta tak i for fagbevegelsen.

Minst like viktig er det å fokusere klarere på Power-kjeden. Utfordringen der er om lag den samme som i Elkjøp. Også i Power-butikker må de ansatte velge mellom bonus og tariff, og bonus-gulrota synes å være ekstra god. Overfor E24 har Power-sjef Anders Nilsen nemlig innrømmet at medarbeidere med bonus «tjener gjennomgående bedre» enn de som lønnes etter tariffavtale.

Slik bruker Power-kjeden bonuslønn til å svekke fagbevegelsen. Elkjøps snuoperasjon bør være eksempel til etterfølgelse for mange bedrifter. Power-ledelsen bør kjenne sin besøkelsestid.

