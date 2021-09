Norske nesetipper

I SAS-flyet fra Düsseldorf leste jeg både om det tyske valget kommende helg og om etterdønningene etter det norske valget for snart to uker siden. Politisk redaktør Skjalg Fjellheim i Nordlys var, som så ofte før, i front av historiefortellingen om Oslo på den ene siden og «det virkelige Norge» på den andre siden. Som om vi ikke alle er i Norge, uansett hva vi mener eller hvor vi bor.

Fjellheim traff likevel godt med dette: «Fortellingen om Arbeiderpartiet har det siste århundret handlet om at alle i Norge er like viktige. Å overføre det til en ny tid er sannelig ikke lett, men like fullt nødvendig». Videre hadde valganalysen noen retoriske sleivspark som: «Det er det klassiske sosialdemokratiets seier over kultur, miljø og verdi-venstresiden i Oslo. Norge ville skifte regjering, men de sendte panikken og svermeriet fra Nesodden og Grünerløkka rett ned under sperregrensen». Og: «Når man ser Norge over en flaske økologisk vin fra Oslos indre bydeler, er det lett å miste den norske mosaikken av syne». Stavanger Aftenblad-spaltist Sven Egil Omdal sparket tilbake med like kompromissløse ord: «La oss heller snakke om den nordlandske tuba, redaktør Skjalg Fjellheim, som stadig inviteres av NRK og andre til å spytte ut ordet «Oslo» som om han har fått en flue i halsen».

Under flyreisen tenkte jeg på hvor viktig det er å ha respekt for hverandres ulike interesser. De gode kompromissene har vært den moderne, politiske oppskriften i Tyskland, et land som har lært på verst tenkelige vis hva som kan skje når politiske ytterpunkter river til seg all definisjonsmakt. I Tyskland er det mer regelen enn unntaket at de største partiene finner sammen i samarbeid. Videre tenkte jeg på hvor vellykket det har vært for utbredelsen av vårt meningsinnhold og for vår interne forståelse av landet vårt at vi i Dagsavisen har kommentatorer som ser samfunnsutviklingen fra ulike perspektiver. Vi har glitrende analyser sett fra Oslo, men vi har like gode analyser der blikket vendes motsatt vei, og der by- og land-problemstillinger ses med perspektiv fra resten av landet. I summen av meninger og analyser håper vi å oppfylle vår sosialdemokratiske formålsparagraf i all dens bredde i en tid der mye er endring.

Mens jeg satt i mitt flysete og leste om krangelen mellom Fjellheim og Omdal, irriterte jeg meg ikke bare over de harde ordene og skråsikkerheten, men også over munnbindet som gnikket og klødde mot nesa. Da slo det meg: Hadde det ikke vært fint om vi alle sammen kunne anstrenge oss litt mer for å se lengre enn til vår egen nesetipp? God fredag!

