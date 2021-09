På tide å skru på sjarmen, Raymond

Ikke så rødt som ventet, men heller ikke grønt nok, er opposisjonens første dom over Oslo-byrådets budsjett og økonomiplan framover. Etter kriseåret i fjor, kan flere trekke et lettelsens sukk over at framtida ser litt lysere ut i Oslo enn før. Det er blant annet takket være rekordhøye strømpriser som gir Oslo høyere inntekt enn året før, men også fordi byen i stor grad er gjenåpnet, og det kan være rom for å satse framfor å permittere. Bildet var et ganske annet høsten 2020, da smittekurven pekte bratt oppover, og Oslos økonomi blødde uten noe lys i enden av tunnelen.

Da han holdt finanstalen for et år siden, var det ikke mye fyrverkeri å melde om fra byråd Einar Wilhelmsen, bortsett fra at Bymiljøetaten varslet om at de måtte kutte nyttårsfyrverkeriet på Rådhusplassen på grunn av trangere rammer. Kuttene rammet bydelene bredt over, Utdanningsetaten fikk en spareplan med hundrevis av millioner som skulle barberes vekk over fire år, med beskjeden om at det ikke skulle ramme skolene. Tygg på den, Marte Gerhardsen! Heldigvis måtte hun ikke tygge så altfor lenge, for i økonomiplanen ser utsiktene langt bedre ut for skolen enn det gjorde i fjor.

[ Kutt i treplanting, åpningstider og fyrverkeri ]

Det var kanskje godt for den mentale helsen til både byråder og borgere at vannforsyningsskandalen med milliardsprekk først ble kjent i revidert budsjett i mai. Krisa som endte med mistillitsdrama og at Raymond tok med seg byrådet sitt til en forretningsministeriums-pause, før de vendte tilbake til normalen, må fortsatt løses. Og nå setter Oslo-byrådet sin lit til at regjeringen kan komme dem til unnsetning. Miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) fortalte NRK onsdag at de nå ber staten om å bidra, fordi vannforsyningsanlegget er av såpass stor beredskapsmessig betydning at det ikke bør være Oslos ansvar alene. Kommunalminister Nikolai Astrup (H) sier det kan være en mulighet, men han har tross alt kort tid igjen i sin statsrådspost, og det blir Støres mannskap som må sende de beroligende signalene til Oslo videre, om nettopp det at hovedstaden ikke er aleine.

[ Oslo vil be staten ta deler av vannregning ]

Disse signalene trenger Oslo mer enn noensinne. For det er ikke bare vannforsyningskostnadene som Oslo trenger hjelp fra høyere hold til å finansiere. I budsjettet ligger en satsing på arbeidsliv, men den trøkken Oslos næringsliv har fått trenger sterkere lut enn det som er mulig i et kommunebudsjett. Det må også til hvis Oslo skal nå sine klimamål, er byrådet tydelige på. Det dreier seg blant annet om at kommunen må få mulighet til å kreve at byggeprosjekter gjennomføres fossilfritt, og at staten krever det samme når de bygger i Oslo.

I tillegg har konflikten om hvem som skal betale for Ruters bortfall av billettinntekter stått i stampe. Oslo-byrådet har lagt inn 135 millioner kroner til å kompensere Ruter i en overgangsfase, men har i flere omganger bedt staten om å bidra så ikke kollektivtilbudet i Oslo vil lide. Regjeringen har gått med på å forlenge støtten ut 2021, men utover det er framtida uviss.

Og apropos koronarelaterte utgifter: Selv om regjeringen har sagt de vil kompensere kommunene, er ikke Oslo-byrådet trygge på at det blir nok. Byen har vært hardest rammet av pandemien, og burde vært kompensert mer enn regjeringens modell har lagt til grunn, mener byrådet. Og her venter de på statsbudsjettet før to streker settes under svaret.

Det er med andre ord ganske mange usikkerhetsmomenter i Oslo-budsjettet og byrådets planer framover, som avhenger av en regjering som vil samarbeide og se Oslos utfordringer. Det blir ikke lett for Utdanningsetaten å sikre at Osloskolen skal kunne ivareta elever som er hardt rammet av koronatiltakene, selv om den voldsomme spareplanen fra i fjor er endret betydelig i positiv retning. Det blir ikke lett for Oslo å nå klimamålene uten drahjelp, og i hvert fall ikke hvis man skal ende med et kollektivkutt i framtida. Det blir heller ikke enkelt å få gjennomslag for alt dette hvis staten også skal bidra i et spleiselag i milliardklassen for ny vannforsyning.

[ Skal han bli eller gå hvis Støre ringer? ]

Hva skal Raymond Johansen gjøre? Spekulasjonene om hans framtid som byrådsleder i Oslo har vært mange. Han er et naturlig navn på blokka over Ap-folk som kan kle en statsrådspost i den nye regjeringen. Men da mister Oslo en markant byrådsleder som evner å slå hardt i bordet når det trengs. Det er all grunn til å tro at en Støre-regjering vil kunne komme et rødgrønt Oslo-byråd mer i møte enn Ernas regjering har gjort. Men det krever en politisk ledelse i Oslo med slagkraft. Derfor er det ikke så bra for Oslo om Raymond rykker opp i regjeringen. For velgerne i Oslo står mye på spill når byen skal bygges opp igjen etter pandemien. Jeg tror Raymond Johansen vil vinne stort på det, om han gjennom de neste to årene får godt gjennomslag på vegne av Oslo.