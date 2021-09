Større sprik på borgerlig side

Valgnederlaget vil bare forsterke konfliktene. De politiske forskjellene blir mer synlige. Forholdet mellom KrF og Venstre på den ene siden og Frp på den andre er mildt sagt kjøling. Det er som å ha hund og katt i samme rom. Og brobyggeren Erna Solberg forlater kanskje norsk politikk før neste valg.

Stortingsvalget ble med ett unntak en skikkelig nedtur for den borgerlige leiren. Venstre klarte å holde seg over sperregrensen, men for de andre partiene ble valget en blåmandag. KrF ligger på sotteseng og har bare tre representanter på Stortinget. Høyre og Frp gikk betydelig tilbake. Samlet fikk de borgerlige partiene bare 40 prosent ved valget. Høyre og Frp må altså løfte seg fire-fem prosentpoeng hver seg for å ha sjanse på regjeringsmakt ved neste korsvei.

Erna Solberg har ledet Høyre i 18 år, men hun har ikke tenkt å kaste inn håndkleet med det første. Hun legger imidlertid til at «dette er en diskusjon» som må tas i partiet. Avgjørelsen ligger langt på vei i Ernas egne hender.

Høyres ledelse er på valg neste år. Det kan være en gyllen anledning for Solberg (60) til å gi stafettpinnen videre. Høyre har flere yngre kandidater som er aktuelle til å ta over som partileder. Erna Solberg har uansett skrevet Høyre-historie. Åtte år sammenhengende som statsminister er en bragd. Kåre Willoch klarte det ikke. Det gjorde heller ikke Jan P. Syse.

Erna Solberg vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering. Alle de fire borgerlige partiene satt samlet rundt Kongens bord, riktignok bare i ett år. De fire partiene sto imidlertid sammen om statsbudsjettene i åtte år.

Den borgerlige leir knaker i sammenføyningene. Frp-leder Sylvi Listhaug sier at KrF og Venstre må endre politikk for at det igjen skal bli aktuelt for Frp å sitte i en borgerlig firepartiregjering. Det har tydeligvis ikke slått Listhaug at også Frp må jenke seg. Frp-politikere er gode til å skylde på andre når de selv er i trøbbel.

De fire partiene kommer nå til å rendyrke egen profil. Det gjelder spesielt Frp. Sylvi Listhaug har vært klar på den linjen helt siden Frp brøt ut av Erna Solbergs regjering for 20 måneder siden. Det var ifølge Listhaug som å komme ut av fengsel. Fire år i politikken er lang tid. Strategene på den borgerlige siden håper at rødgrønn politikk vil skape misnøye som gir grunnlag for revansje i 2025.

Etter årets valgnederlag er kortene delt ut på nytt. Dersom det skulle bli borgerlig flertall ved neste stortingsvalg har Høyre sannsynligvis to muligheter. Det ene er å danne regjering med bare Frp. Det andre er å regjere med KrF og Venstre i stedet. Dette blir i så tilfelle uansett en test på om det borgerlige limet er sterkt nok.

