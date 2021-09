Jubel på Youngstorget

Stortingsvalg 2021. Valgvake for Arbeiderparti Ap-leder Jonas Gahr Støre jubler på bakrommet under Arbeiderpartiets valgvake på Folkets hus ved stortingsvalget 2021. Fra venstre: Rådgiverne Astrid Huitfeldt, Siri Hytten og Thomas Boe Hornburg. Kona Marit Slagsvold til høyre for Støre (Javad Parsa/NTB)