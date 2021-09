Tusen års arv bør markeres

Vi kan like det eller ikke, men kristningen av landet er en viktig del av historien. Sp-leder Trygve Slagsvold vil ha en storstilt, nasjonal markering av jubileet for kristningen av Norge i 2030.

Dette vil Sp-lederen ha som et forpliktende punkt i en ny rødgrønn regjeringsplattform. Slaget på Stiklestad, hvor Olav den hellige falt i 1030, regnes som en milepæl for innføringen av kristendom i Norge.

Vi kan ikke sette strek over historien.

– Det bør være en stor nasjonal hovedmarkering på Stiklestad den 29. juli 2030, sier Vedum til avisen Vårt Land. Som ved grunnlovsjubileet i 2014, mener han at vi bør bruke en slik markering til å lære, diskutere og skape en større forståelse av vårt eget land og kristen historie.

Vedum mener at regjeringen må ha et forpliktede, øverste ansvar for feiringen av 1000-års jubileet. Denne markeringen skal i tilfelle bygge videre på det arbeidet som allerede er i gang i regi av Stiklestad nasjonale kultursenter.

Hvert år fram til 2030 har fått et tema som skal bidra til å løfte den historiske hendelsen og arven etter Olav den hellige inn i vår samtid. Slaget på Stiklestad er en av de mest symbolsterke hendelsene i norsk historie, heter det i omtalen av jubileet. Videre kan vi lese: «Olav Haraldssons fall i slaget og helgenkåringen i Nidaros året etter fikk dyptgripende betydning for framveksten av det norske riket politisk, religiøst, rettmessig og kulturelt.»

Dette er en kulturarv som det norske samfunnet fortsatt bygger på. Samtidig hører det med til bildet at Den norske kirke ikke lenger er en statskirke. Norge har også blitt et mangfoldig og flerkulturelt samfunn med betydelig innslag av innbyggere som sokner til andre religioner enn den kristne. Og det er mange blant oss som er ateister.

Men vi kan ikke sette strek over historien. Derfor er det positivt at Trygve Slagsvold Vedum legger sin politiske tyngde inn bak forslaget om en stor nasjonal markering av kristningen av Norge i 2030. Stortinget bør samlet slutte opp dette, og regjeringen som styrer etter høstens valg bør ta regien.

Som nasjon må vi bygge videre på det positive i den kristne kulturarven. Samtidig må vi kunne ta oppgjør med det folk flest i dag oppfatter som en negativ arv. Vi må rett og slett lære av historien for ikke å gjenta gamle feil. Dette må gjelde uavhengig av om man er kristen, muslim eller ikke-troende.

Respekt for andres kultur og samfunnssyn er avgjørende for å bygge positive relasjoner oss nordmenn imellom. Vi må heller ikke bli så navlebeskuende at vi glemmer resten av verden.