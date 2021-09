Denne tingen vil avgjøre om Ronaldo blir en suksess eller ikke

Det er ingen tvil om at Ronaldo er en av de fremste eksponentene for en vinnerkultur, på lik linje med blant andre Lionel Messi og Sergio Ramos som PSG har hentet denne sommeren. For alle pengene byrival og nabo Manchester City (16,85 mrd) og PSG (14,4 mrd) har brukt på spillere de siste ti årene, pluss lønn, har de ikke klart å kjøpe seg det de ønsker seg aller mest. Nemlig Champions League-trofeet.

Til sammenligning vant Sir Alex Ferguson sitt siste ligagull med en Manchester United-tropp David Moyes overtok og gjorde det spektakulært dårlig med. Ikke bare var sjuendeplassen nok til å gi Moyes sparken, men på veien satte han flere negative rekorder enn noen United-manager hadde gjort på flere mannsaldre. For alt det gode Ferguson gjorde for United i sine 25 år+ som sjef, overlot han ikke en tropp med flust av unge talenter med fremtiden for sine føtter.

I 2012-2013-sesongen tok United gullet med Phil Jones, Chris Smalling, Anderson, Tom Cleverley og Rafael som fremtidens menn. Ingen av dem fikk noen storslagen karriere på Old Trafford, med unntak av David de Gea som var et glimrende kjøp. Med seg på laget hadde de imidlertid aldrende stjerner som Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Wayne Rooney, Ryan Giggs og Robin van Persie i tillegg til en gjesteopptreden av en Paul Scholes som hadde lagt opp året før. De var kontinuitetsbærere i Fergusons prosjekt, og sto for vinnerkulturen som dro United fram til Sir Alex Fergusons 13. og siste Premier League-triumf.

Mange av de samme spillerne var der også da Moyes tok over, men det første den nye skotten gjorde da han tok over var å fjerne hele støtteapparatet og alle som var med på å sikre klubben suksess over så lang tid. En kultur Sir Alex Ferguson møysommelig hadde bygget opp gjennom årene, da han selv ikke var spesielt hands on på treningsfeltet. Det var et katastrofalt feilvalg av Moyes, som klubben fortsatt lider under, men som Ole Gunnar Solskjær nå har startet med å gjenbygge gjennom hans kulturelle «reboot»-prosjekt.

Siden Solskjær ankom har han fyllt støtteapparatet med folk som enten jobbet der under Ferguson, som tidligere assistent Mike Phelan, eller tidligere spillere som Michael Carrick. Andre steder i klubben har Nicky Butt vært akademisjef og ansvarlig for overgangen fra akademiet til A-laget, før han tidligere i år forlot klubben, og Darren Fletcher har fått jobben som teknisk direktør. Dermed er klubben på vei tilbake til det Ronaldo forlot da han byttet Manchester med Madrid i 2012, og Ronaldo er ett steg til på den veien.

Med unntak av de siste to sesongene, der han jo tross alt vant spillernes spiller og årets spiller i England i tillegg til Gullballen og årets spiller i verden da United vant sitt forrige Champions League-trofé og to strake ligagull, har han levert sin beste fotball i Real Madrid. Nå er han en helt annen spiller enn da han forlot klubben, men kommer fortsatt til å levere mål og målpoeng som før han dro.

Det vil være ett mål på hans suksess tilbake på Old Trafford, men et enda større tegn på suksess og det han i like stor grad har blitt hentet for er å bidra til å gjenopprette vinnerkulturen i klubben og dele av sin erfaring til spillere som Marcus Rashford, Jadon Sancho og Mason Greenwood som skal bære klubben videre. Klarer han det vil «the second coming» av Ronaldo bli en suksess, og overgå selv Jesu oppstandelse for de som har ventet i snart ti år på ligagull i den røde delen av Manchester.

