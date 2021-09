Ap-jubel på oppløpssiden

Jonas Gahr Støre har vind i seilene på vei inn mot valgdagen. På Dagsavisens siste måling er Arbeiderpartiet den store vinneren. Partiet går fram med 4,4 prosentpoeng og får en oppslutning på 26,9. Lojaliteten blant partiets velgere er kraftig stigende. De plukker hjem velgere fra både SV, Rødt og Senterpartiet, og få Ap-velgere sitter igjen på gjerdet.

[ Regjeringen fått lov til å dyrke fram en hemmeligholdelseskultur som bør ryddes opp i uansett hva utfallet av valget blir. ]

Dette er den beste målinga for Gahr Støre på svært lang tid. I september i fjor på denne målinga bikket Arbeiderpartiet under 20 prosent.

Ved årets inngang målte vi partiets oppslutning til 19 prosent. Da var Ap landets tredje største parti. Betydelig bak Høyre, men også ett prosentpoeng bak Senterpartiet. Trygve Slagsvold Vedum tok juleferie som storkar, og hadde enorm fart inn i 2021. Seinsommeren har vært brutal for han. Fra augustmålingen faller Sp med 4,4 prosentpoeng.

Mye å feire. Men på Jonas Gahr Støres vakt har partiet likevel opplevd å tape terreng.

Senterpartiets strateger må se seg selv nøye i speilet når valgkampen skal oppsummeres. De har tært for lenge på sin viktigste ressurs. Folk ble lei Vedum og hans repetisjonsøvelser, og han ble stående aleine. Senterpartiet har fremstått som et one-man-show. Med fasit snart i hånd er det lett å se at statsministerkandidaturet var en tabbe. Det samme var de doble signalene om partiets lojalitet. Leflinga med Høyre og den kalde skuldra til SV har bidratt til fallet. Men hvis vår måling skulle bli valgresultatet, gjør Sp likevel sitt nest beste valg noen gang.

Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet står i en spagat av suksess og nederlag. Begge har en jobb å gjøre med å selge inn dårlige valg som seiere. Skulle Ap få 26,9 prosents oppslutning blir de landets suverent største parti og beholder sine 49 representanter på Stortinget, og de blir seniorpartner i en ny regjering. Mye å feire. Men på Jonas Gahr Støres vakt har partiet likevel opplevd å tape terreng. Åtte år i opposisjon har senket partiet fra 30,8 som ble resultatet i tapervalget i 2013, til dagens 26,9. På Poll of polls snitt av alle målinger i september har Arbeiderpartiet 23,8 prosent. Mandag blir en kamp mot den moderne historiens bunnoteringer: 24,3 i katastrofevalget i 2001 og 27,4 som ble valgresultatet i 2017.

[ Landets neste regjering trenger et sterkt Senterpartiet. ]

Samtidig sliter den sittende regjeringen voldsomt. Statsminister Erna Solberg fortsetter å rase nedover vår måling. Et valgresultat på høyde med målingen på 18,9, vil være en svært solid dom og en tommel ned for hennes siste regjeringsperiode. KrF kommer under sperregrensa mens Venstre klorer seg oppover. Miljø og fornyet ordskifte om rusreformen har løftet partiet. På borgerlig side er Frp den store vinneren, og kritikken mot regjeringas oljeskatt ser ut til å ha fyrt opp oljevelgerne.

SVs vekst fortsetter ikke inn i himmelen, hos oss er nå både MDG og Rødt over sperregrensa, men vår måling gir likevel vekt nok til Ap, Sp og SV til at de kan danne en flertallsregjering med 89 mandater. Ser vi til det nasjonale gjennomsnittet i september er det mindre grunn for optimisme for de tre rødgrønne partnerne. Tallene tyder på at Jonas Gahr Støre tvinges til å samarbeide med Rødt eller MDG. Men Gahr Støre har slått hånda av dem begge.

Det er absolutt duket for regjeringsskifte, men også for nervepirrende kamp om hender på rattet på venstre side.