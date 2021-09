Stortingsvalget 2021 i verdens beste land å leve i: Vi, de privilegerte

Tanken på forventningsnivået slo meg da jeg sto inne i båsen på Tøyen i Oslo. Foran meg lå alle lappene som jeg kunne velge mellom. Jeg tittet på stemmesedlene med mange partier og flere valgmuligheter enn i mange andre land, og visste at vi kommer til å være blant verdens heldige uansett hvilken valgliste som vinner. Noen ganger virker det ikke sånn, i alle fall ikke midt i en valgkamp, men de aller fleste nordmenn har det bra uansett hvem som styrer landet. Selvsagt har vi også mennesker som ikke er like heldige, men de som har det bra, utgjør en større del av befolkningen i Norge enn i noe annet land.

Mens politikere krangler eller nettkrigerne øser ut sine dommedagsprofetier over hverandre, er det lett å glemme at vi faktisk har levd i verdens beste land både under Jens Stoltenberg og Erna Solberg, og at vi sikkert kommer til å gjøre det under Jonas Gahr Støre også, dersom det går som målingene tyder på. På vei ut av forhåndsstemmelokalet, søkte jeg på nett for å finne FNs årlige kåring av verdens beste land å bo i, den såkalte HDI-indeksen. Først kom det opp noen saker om at Norge hadde falt på statistikken. Så kunne jeg lese en faktasjekk som slo fast at det var feil. Riktignok er ikke Norge best på en ny måling som tar inn bærekraftskriterier, men på den gode gamle, sammenlignbare HDI-målingen har vi vært på topp 16 år på rad.

Jeg låner forklaringen til Morten Tønnessen, professor i filosofi og instituttleder ved Institutt for sosialfag ved Universitetet i Stavanger, fra en kronikk i Stavanger Aftenblad: «HDI-indeksen til FN, som ble lansert i 1990, er basert på tre elementer, nemlig forventet levealder, antall skoleår, og gjennomsnittlig inntekt. (…) Noen få land har lengre levealder, flere skoleår, eller høyere gjennomsnittsinntekt enn Norge, men ingen slår oss på kombinasjonen av disse indikatorene. Ikke bare topper Norge listen – vi har også en høyere HDI-verdi enn noen gang tidligere – nærmere bestemt 0,957, på en skala som går fra 0 til 1. Dermed setter vi også en ny verdensrekord. Ingen land har noensinne hatt en høyere HDI-verdi».

Som avis er Dagsavisen opptatt av dem som har minst i samfunnet vårt, og vi vet at det er mye som kan bli bedre. Små og store prioriteringer kan bli avgjort av hvem som får stortingsflertallet, og derfor bør du bruke din stemme. Men dersom du står inne i stemmeavlukket og tenker at det blir helt krise dersom flertallet ender med det ene eller det andre alternativet, skal du vite at det i verdenssammenheng ikke finnes bedre alternativer enn Norge. Det er vi som er de privilegerte få, uansett hvem du stemmer på. Godt valg!

