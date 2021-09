Slektsstevne på et landslag som sløser, men begeistrer

Spørsmålet er ikke ja eller nei til Brauts muligheter, men når. Jørgen Juve stoppet på 33 scoringer og har siden av en eller annen grunn aldri vært utfordret. Den nærmeste på lista av dagens aktive spillere er Joshua King med 17.

Nå er nok både Erling Braut Haaland mer opptatt av å komme til et sluttspill med Norge enn å toppe enda en liste. Og med fem mål på de tre siste landskampene er han godt i gang. Og karrieren hans kan vare i femten år til.

Norge holdt en oppvisning i angrepsvarianter, fikk i hvert fall inn fem scoringer og er i posisjon til å klare andreplassen i pulja og dermed være med i racet om VM-plass helt inn. EM i 2000 er Norges siste mesterskap og på 90-tallet var trioen Alf Inge Haaland, Gøran Sørloth og Erik Thorstvedt alle sentrale da norsk sluttspill plutselig ble en vane. Da var det et morsomt apropos at alle målscorerne denne tirsdagen var sønner av de tre nevnte.

Siden fedrene la opp har ikke Norge lykkes i kvalifiseringer. Nå er vi der igjen. På terskelen til et mesterskap (som få av oss ønsker i Qatar). Spørsmålet er om de siste hekkene blir for høye.

Det får vi svar på de to neste månedene. Tyrkia fikk juling i Amsterdam tirsdag og er et såret dyr i møtet med Norge i Istanbul i neste måned. Realismen tilsier at Nederland vinner denne pulja, da handler det om å berge 2.-plassen. Nå er Norge to poeng foran Tyrkia, er også foran på målforskjell, men bak på antall scorede mål og innbyrdes oppgjør. De to siste parametrene blir kanskje ikke tellende. Og skulle Norge vinne bortekampen er andreplassen sikret hvis man ikke snubler hjemme mot Montenegro. Men det siste er også selvfølgelig mulig.

Mye hvis og såframt som vi har koblet til det norske landslaget før og som har endt med samme fasit siden 2000: Sluttspill er ikke for Norge.

Grunnen til optimismen nå ligger ikke i resultatene, men det Norge evner å skape. Norge (Erling Braut Haaland) hadde stang ut mot Nederland, vi hadde usannsynlige sjanser mot Latvia som skulle gitt enda større seier og mot Gibraltar denne kvelden scoret vi fem mål på det vi talte til atten sjanser. I det store bildet er det for få. Det positive var at Norge ikke slapp gassen. Det spruter vilje av dette laget.

For å hevde seg i internasjonal fotball må effektiviteten opp. I bortekampene mot Tyrkia og Nederland handler det om å sette de få sjansene man får. Gibraltar er jo det ekstreme tilfellet på det, da de klarte å score på Ullevaal før pause. Det var deres eneste konkrete mål for denne kampen. I praksis spilte det ingen rolle, men baklengsmålet var selvsagt svært irriterende og pinlig for forsvaret og for Ståle Solbakken.

Norges tre kamper denne uka har gitt landslaget og stemningen rundt det en boost. Publikum likte det de så mot Nederland, Latvia-kampen i Riga var overbevisende og det var høy underholdningsverdi mot Gibraltar. Det var en klassisk kamp mellom det vi kalte feige lag på barneskolen. Og den minnet oss om fotballens vesen: Hvor store sjanser det er mulig å misbruke selv for helprofesjonelle og hvordan slippe inn unødvendige mål. Det er derfor fotball er folkets spill. Med tremålsscorer og verdensstjerne Erling Braut Haaland i hovedrollen.

VM-kvalifisering fotball menn i Oslo tirsdag, gruppe G:

Norge – Gibraltar 5–1 (3–1)

Ullevaal stadion: 10.000 tilskuere

Mål: 1–0 Kristian Thorstvedt (23), 2–0 Erling Braut Haaland (27), 3–0 Haaland (39), 3–1 Reece Styche (43), 4–1 Alexander Sørloth (59), 5–1 Haaland (90).

Dommer: Nikolas Neokleous, Kypros.

Gult kort: Aymen Mouelhi (33), Gibraltar, Kristian Thorstvedt (36), Norge.

Norge (4-3-3): Ørjan Nyland – Marcus Holmgren Pedersen, Andreas Hanche-Olsen, Kristoffer Ajer, Birger Meling (Fredrik Bjørkan fra 46.) – Martin Ødegaard, Patrick Berg (Aron Dønnum fra 63.), Kristian Thorstvedt (Fredrik Aursnes fra 80.) – Alexander Sørloth (Joshua King fra 63.), Erling Braut Haaland, Mohamed Elyounoussi (Mats Møller Dæhli fra 81.).

Ubenyttede reserver: André Hansen, Per Kristian Bråtveit – Stian Gregersen, Steffan Strandberg, Mathias Normann, Julian Ryerson, Jens Petter Hauge.

Øvrige resultater i Norges pulje: Nederland – Tyrkia 6-1, Montenegro – Latvia 0–0.

Stillingen: Nederland 13 (+14), Norge 13 (+7), Tyrkia 11 (+3), Montenegro 8 (-1), Latvia 5 (-3), Gibraltar 0 (-22).

Vinneren går til VM-sluttspill, toerlaget skal inn i et sluttspill mot andre toerlag og lag fra Nations League.