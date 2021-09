Rødgrønn valgseier

Det lover ikke godt for regjeringspartiene at de tapte skolevalget. Valget har alltid vært et solid varsel om hvilken vei valgvinden blåser. Nå blåser den i rødgrønn retning.

Ap blir for fjerde gang på rad det største partiet. Partiet går likevel klart tilbake sammenlignet med skolevalget for fire år siden. Oppslutningen om Ap blant de unge er omtrent den samme som den er på snittet av de nasjonale meningsmålingene, 23,3 prosent. Historisk er det et svakt resultat for Ap ved stortingsvalg. Men det er nok til at det blir det største partiet, og at partileder Jonas Gahr Støre blir statsminister.

Høyre gjør det elendig. Skolevalget bekrefter at Erna Solberg og hennes parti er på vei ned. Høyre er slått av FrP, som ble nest størst i skolevalget. FrP kommer ikke til å slå Høyre på mandag. På målingene er avstanden mellom de to partiene om lag 10 prosentpoeng. Det klarer ikke FrP å hente inn. Det må likevel være en oppmuntring for Sylvi Listhaug at hun ser ryggen på storesøster Erna Solberg ved inngangen til oppløpet.

SV har gjennom hele valgkampen vist at partiet er i god form. Det bekreftes av skolevalget. Partiet fikk 12,7 prosent og havnet på fjerde plass, klart foran de rødgrønne kameratene Sp, MDG og Rødt.

Mens både Rødt og Sp gikk fram i forhold til skolevalget for fire år siden, gikk MDG overraskende litt tilbake. Det var nemlig ventet at klimasaken vil føre til at MDG skulle bli en valgvinner. I stedet er det SV på den rødgrønne siden som trolig har fått den største gevinsten av klimasaken.

Venstre har også fått hjelp av klimadebatten. På det nasjonale planet er klimasaken i ferd med å dra partiet over sperregrensen. I skolevalget gikk Venstre fram til 10,7 prosent. Det blir ikke valgresultatet på mandag. Men skolevalget ha gitt partiet fornyet tro på at det kommer over grensen. Det var ikke mange som trodde på det før valgkampen startet.

For KrF ser det håpløst ut. Partiet har nesten ikke oppslutning blant skoleungdommen. Det har heller ikke partiet blant den voksne delen av befolkningen utenfor Sørlandet og deler av Vestlandet. Mandagens valg er et være eller ikke være for KrF

Resultatene av skolevalgene har i de over 30 årene valgene vært arrangert, speilet valgkampen på en imponerende måte. Partier som gjør det godt i skolevalget, får det også til i stortingsvalget. Hvis det slår til på mandag, er Solberg-regjeringens tid snart ute. En rødgrønn regjering med Jonas Gahr Støre som sjef, vil ta over. Spørsmålet om hvilke partier som skal sitte i den regjeringen, er faktisk mer spennende enn selve valgresultatet.