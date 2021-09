En modig, nytenkende og kreativ politiker – et varmt, raust og morsomt menneske

Av byrådsleder Raymond Johansen fra Arbeiderpartiet og leder Frode Jacobsen i Oslo Arbeiderparti.

Rune Gerhardsen har satt dype spor etter seg i oslopolitikken. Rune ble 75 år gammel, og gikk bort på lørdag etter lengre tids sykdom.

Som sønn av landsfaderen Einar Gerhardsen, var Rune født inn i vår bevegelse. Men han fant i høyeste grad sin egen vei. Han tok sosialøkonomisk utdanning, men røttene sine fra oppveksten på Tøyen hadde han med seg hele livet. Døtrene hans, Marte og Mina, fikk oppveksten sin på Stovner, der Rune var leder i bydelsutvalget. Rune kjente byen sin ut og inn, og han kjente og hadde kontakt med ulike mennesker fra hele Oslo. Det var en stor styrke for både ham og Arbeiderpartiet.

Da han ble byrådsleder i Oslo for første gang i 1991, var det etter lang tid med borgerlig styre. For første gang gikk Arbeiderpartiet i byråd med SV. Det skjedde ikke uten motstand. Rune tok også til orde for at samarbeidet burde utvides til det nasjonale nivået. Mottakelsen i partiledelsen var svært lunken, men Rune var aldri redd for å gå nye veier, tråkke noen på tærne eller bli oppfattet som kontroversiell. Men, som det heter, er det viktigere å få rett enn å ha rett. Samarbeidsmodellen Rune tok til orde for har vist seg som en suksess, både i senere byråd og i regjering.

[ Arne Strand: Oslo Ap har hatt og har mange dyktige politikere. Rune Gerhardsen vil bli husket som en av de beste ]

Rune Gerhardsen var kompromissløs på at kommunen var til for byens innbyggere, og det jobbet han for i både stort og smått. Det er ingen tvil om at idrett og det å gi folk mulighet til å drive med friluftsliv var et av hans hjertebarn. Det skulle ikke bare være mulig når folk hadde tid til å dra i marka. Skøytebanen i Spikersuppa er et av mange monumenter som kommer til å stå igjen etter ham i Oslo.

Rune hadde lederoppgaver fra ung alder. Som leder viste Rune tillit, han stolte på folk og fikk det beste ut av dem rundt seg. Han var raus, og opptatt av at folk skulle ha det bra. Som da en av oss var fersk byrådssekretær i 1993, og mottok en av de første føringene fra byrådslederen, sendt til alle byråder og byrådssekretærer: Nå går vi inn i måneder med R – husk tran. Hilsen Rune G. Et typisk eksempel på ledelse à la Rune: aldri selvhøytidelig, alltid med glimt i øyet, men også med et viktig budskap: Ta vare på deg og dine.

En levende, sjarmerende skøyer, med et stort hjerte. Vi minnes Rune Gerhardsen med takknemlighet og dyp medfølelse med hans nærmeste.

Som taler var Rune en mester. Han var en historieforteller og en retoriker av rang. Rune grublet, prøvde ut formuleringer og finpusset poengene sine. La stort alvor inn i forberedelsene sine, men gikk opp på talerstolen med en liten lapp med noen kråketær på. Og ut av det fikk han tilhørerne til å le, til å nikke og bli beveget. Han hadde en svært velutviklet politisk fingerspissfølelse, en evne til å ense stemningen i en forsamling, kjenne på nerven og sette tingene på rett plass. Han glemte aldri at politikken er og må være noe mer enn teknokrati og styring. For Rune handlet politikken alltid om folks liv og hverdag, og hans krav til seg selv var at taler og innlegg skulle snakke til både hode og hjerte.

Som menneske var Rune leken og elsket practical jokes. En historieforteller som la større vekt på at historien var god enn at den var helt sann. En som lagde god stemning rundt seg, drev gjøn og tøyde grenser. En rebell i maktens korridorer, som aldri mistet sin indre guttunge. En som møtte høy og lav på samme vis, med et brennende engasjement for folk, for byen sin og for arbeiderbevegelsen.

Rune satte preg på Oslo Arbeiderparti i over 40 år, som byrådsleder, bystyrerepresentant, i bydelsutvalg på både Stovner og Nordstrand og engasjert medlem på alle nivåer. Som politiker setter han dype spor etter seg. Men vi savner ham i dag aller mest som menneske. En levende, sjarmerende skøyer, med et stort hjerte. Vi minnes Rune Gerhardsen med takknemlighet og dyp medfølelse med hans nærmeste.