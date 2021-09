Riga var balsam

Bortelandskamp mot Latvia er i den kategorien fotballkamper som kan være nervepirrende så lenge målene uteblir. Her ble vi begeistret over et sprudlende norsk lag den første halvtimen, så bekymret da Latvias fem minutters lange keeperbytte tok ut alt tempoet i kampen. For all erfaring viser at en svak motstander alltid får minst en målsjanse. Det fikk de knapt.

Fridtjof Nansen var en av de første nordmenn som brukte “balsam for nervene” som et beskrivende uttrykk når man fant medisinen som dempet bekymringene. Nå skal vi ikke blande den verdensberømte latviske likøren inn i dette, men lettelsen var stor da de tre poengene var i hus. For her handlet det om å levere en profesjonell, solid prestasjon. Og det ble avlevert.

[ Norge gjorde jobben mot Latvia. Solbakken veldig fornøyd ]

At Norge ikke vant med fire eller fem mål kan man jo fundere over. Innbytter Joshua King bekreftet hvor store sjanser det er mulig å misbruke selv på dette nivået. Hadde sjansene kommet på 0-0 hadde alle revet av seg alt hår, inkludet Ståle Solbakken. Nå var det unødvendig fordi seieren var i boks. Men missene hans minner oss om hvilken kvalitet vi har på benken. Normalt scorer han på disse.

Fotball, VM-kvalifisering: Latvia - Norge Latvias Janis Ikaunieks i duell med Mats Møller Dæhli på Daugava Stadium i Riga. (Fredrik Varfjell/NTB)

Mats Møller Dæhli var en av nødlandslagets helter, han gjorde et veldig godt innhopp mot Nederland onsdag og i Riga regisserte han to målsjanser som Joshua King ubegripelig nok ikke scoret på. Den siste, der han demper ballen inn til keeper i stedet for å skyve ballen i mål, blir vel en liten YouTube-klassiker. Men heldigvis spilte der ingen rolle.

Kampen viste hvor skjør en fotballkamp er. Norge var klart best, men måtte ha hjelp av et billig straffespark til å ta ledelsen. Først da Moi Elyounoussi satte inn 2-0 var det ganske opplagt at også dette vil ende med borteseier.

Elyounoussi har som de fleste andre kommet i skyggen av hypen rundt Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard. Igjen viste han hvilken løpskraft og avslutter-egenskaper han har. De tekniske detaljene rundt scoringen hans er verdt å studere. Det er ballbehanding på høyt nivå. Og han var den spilleren som var nærmest spillemål før pause. Han blir vårt skjulte våpen fordi motstanderens fokus alltid vil være Braut Haaland. han skal stoppes. Men Norges venstrekant med Birger Meling og Moi Elyuonoussi viste før pause hva vi kan ha i bakhånd. Slike konstellasjoner må utvikles og få sjansen.

Norge vant i Riga og var på vei til flyplassen da Nederland og Tyrkia spilte sine kamper lørdag kveld. Nå gjenstår det en transportetappe mot Gibraltar på tirsdag før vi vet hvilken posisjon Norge har inn i innspurten av VM-kvalifiseringen. Det er de to bortekampene mot Tyrkia og Nederland som skal avgjøre denne mora. Og nå er Norge i posisjon til å bli med i tetsjiktet helt inn.

Erling Braut Haaland sender Norge i leselsen på straffespark på Daugava Stadium i Riga. (Fredrik Varfjell/NTB)

KAMPFAKTA

VM-kvalifisering fotball menn i Riga lørdag, gruppe G:

Latvia – Norge 0-2 (0-1)

Daugava stadion i Riga: Ca. 1000 tilskuere.

Mål: 0-1 Erling Braut Haaland (str. 20), 0-2 Mohamed Elyounoussi (66).

Dommer: David Fuxman, Israel.

Gult kort: Vladislavs Gutkovskis (62), Latvia.

Norge (4-2-3-1): André Hansen – Marcus Holmgren Pedersen, Stefan Strandberg, Kristoffer Ajer, Birger Meling – Morten Thorsby, Mathias Normann (Patrick Berg fra 60.) – Martin Ødegaard (Jens Petter Hauge fra 88.), Kristian Thorstvedt (Alexander Sørloth fra 60.), Mohamed Elyounoussi (Mats Møller Dæhli fra 77.) – Erling Braut Haaland (Joshua King fra 88.).

Ubenyttede reserver: Ørjan Nyland, Per Kristian Bråtveit – Julian Ryerson, Ruben Gabrielsen, Fredrik Bjørkan, Aron Dønnum, Andreas Hanche-Olsen.

Latvia (4-2-3-1): Pavels Steinbors (Roberts Ozols fra 43.) – Roberts Savalnieks, Igors Tarasovs, Kaspars Dubra, Raivis Jurkovskis – Eduards Emsis, Kriss Karklins (Arturs Zjuzins fra 70.) – Vladimirs Kamess (Vladislavs Fjodorovs fra 75.), Janis Ikaunieks, Andrejs Ciganiks (Raimonds Krollis fra 75.) – Vladislavs Gutkovskis (Roberts Uldrikis fra 70.).

Senere kampstart: Nederland - Montenegro, Gibraltar - Tyrkia.