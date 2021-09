Valgkamp virker

Vi bombarderes av målinger som forteller oss hva velgerne tenker å stemme dersom det var valg i morgen. Men det er først om halvannen uke at vi skal avgi våre stemmer, og mange er fortsatt i tvil. Samtidig øker spenningen om hvordan Stortinget blir sammensatt.

Det synes ganske klart at Ap-leder Jonas Gahr Støre blir landets nye statsminister, men det er uklart hvilke partier som blir med på laget. Og enda mer uklart hva slags parlamentarisk grunnlag en Støre-regjering vil få.

Fylkesmålingene viser store geografiske forskjeller.

Støre ønsker seg en regjering der Ap, Sp og SV er med. Men en slik koalisjon vil ikke ha flertallet i ryggen, skal vi tro snittet av de landsdekkende målingene så langt i september. De tre partiene får her bare 81 mandater. Det trengs 85 mandater for å ha flertall i Stortinget.

Men hvis vi ser på de lokale fylkesmålingene samlet sett, blir bildet et annet. Ifølge tallknuserne i Poll of polls kan Støre her være sikret et knappest mulig flertall. Men flere av fylkestallene er litt gamle og har kanskje ikke fanget opp Senterpartiets siste nedtur.

[ Hvorfor skal ikke det tredje største partiet stille med egen statsministerandidat? ]

Arbeiderpartiet ligger an til å gjøre et dårligere valg enn for fire år siden. Samtidig går SV tilsvarende fram. Også Sp synes å få en god pluss, men slett ikke det drømmeresultatet som målingene i vinter kunne tyde på.

Miljøpartiet De Grønne har gått mest fram i løpet av valgkampen, og Rødt ligger an til å gjøre det historisk godt. Begge disse partiene vil ventelig passere sperregrensen på fire prosent med god margin og dermed få stortingsgrupper av betydelig størrelse.

Mest spenning knytter det seg til om Venstre og KrF klarer det samme. Venstre ligger nok best an. Frp vil ventelig gjøre det betydelig dårligere enn for fire år siden. Også Høyre taper noe terreng.

[ Partilederdebatten tirsdag var mer forvirrende enn opplysende. ]

I 2017 bestemte halvparten av velgerne seg underveis i valgkampen, viser forskning. Bare 17 prosent holdt fast på de samme sakene som viktigst.

På denne bakgrunn er det interessant å se nærmere på de lokale fylkesmålingene. Her ser vi store geografiske forskjeller. MDG gjør det sterkt i Oslo og andre større byer, men svakere ellers i landet. Venstre kan klare sperregrensen som følge av at partiet gjør det svært godt i Oslo.

I Troms skjer det også noe spesielt. Der har SVs Torgeir Knag Fylkesnes kjørt en kampanje mot Fremskrittspartiets Per-Willy Amundsen. På en fersk måling er begge disse kandidatene inne, mens Ap får Svarte-Per og mister ett mandat. Amundsen er nok den som smiler bredest.

Vi kan konkludere med at valgkamp virker, også i år.