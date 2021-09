Smitten slippes fri i Norge mens svenskene stanses på grensen: Nabotrøbbel for Erna

Jeg har to nabolag, et på Oslos østkant og et ved svenskegrensen. Begge steder snakker naboene nå høyt om at Erna Solberg har mistet grepet på koronapandemien. På to helt ulike måter.

«Lett å åpne samfunnet fra hjemmekontoret ditt», skrev Oslo-lærer Kristin Torgersen i et innlegg i Dagsavisen sist uke. Hun var ikke blid. «Dette skriver jeg i harnisk. På vegne av lærere, og ikke minst på vegne av alle elevene i osloskolen som i disse dager opplever å ikke ha et smittevern», tordnet hun. Rundt oss i nabolaget på Oslo øst føles det akkurat slik Torgersen skrev. Etter 18 måneders kjempedugnad, har ungdommene i Oslo fått covid-19 i tur og orden de siste par ukene etter at regjeringen bestemte seg for å starte det nye skoleåret på grønt nivå. Smitten har spredt seg, i mange tilfeller uten annen aktivitet enn det sentrale myndigheter har oppfordret oss til. Hele skoleklasser og halve fotballag har gått ned for telling.

De har løpt fra ansvaret sitt ved å holde samfunnet på grønt nivå, samtidig som de overlater til lokale kommuneoverleger, bydelsoverleger og smitteteam å holde «kontroll» på pandemien i ca. halvannen måned til uten at vi har reelle virkemidler til å gjøre dette. — Lege Anders Danielsen Lie på Facebook

Mellom karantenehusstandene har vi chattet om at det virker som at noen har bestemt seg for at alle ungdommene våre nå skal få korona, men at ingen har turt å si det høyt. Derfor kjente vi oss igjen da assisterende bydelsoverlege Anders Danielsen Lie tok til orde mot sentrale myndigheter på Facebook: «De har løpt fra ansvaret sitt ved å holde samfunnet på grønt nivå, samtidig som de overlater til lokale kommuneoverleger, bydelsoverleger og smitteteam å holde «kontroll» på pandemien i ca. halvannen måned til uten at vi har reelle virkemidler til å gjøre dette», skrev han på Facebook og sa til NRK at myndighetene har sluppet pandemien fri.

Omtrent samtidig som jeg satt og skrev disse ordene om nabolaget mitt i Oslo, kom det inn en melding fra en nabo i mitt andre nabolag, der vi har hytte rett over svenskegrensen. Nordmannen som bor i Sverige og jobber i en norsk kommune, kunne fortelle at hun var blitt oppsøkt av en norsk politipatrulje på mistanke om at hun tidligere på dagen hadde krysset den lokale grensestasjonen en halvtime før den offisielt åpnet kl 08.00. At hun var fullvaksinert og skulle på jobb i den samme kommunen som politimennene jobber i, hadde ingenting å si.

Etterpå ble vi sittende i både den ene og den andre nabolagschatten og stille spørsmål rett ut i lufta. Som: Hvorfor overvåkes egne borgere ved en bitteliten mulighet for smitte fra utlandet hvis myndighetene samtidig har sluppet smitten fritt løs blant barn og ungdom? Er det sånn at det bare er greit å smittes så lenge vi smittes av landsmenn? Eller kan det være sånn at Erna Solbergs regjering i valgkampmodus har mistet kontroll og oversikt over både håndtering og konsekvenser helt på oppløpssiden av koronapandemien? God fredag!

