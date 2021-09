Bikkjeslagsmål i Bergen

De siste ukene av en valgkamp er avgjørende for utfallet. Ved valget for fire år siden hadde 30 prosent av velgerne ikke bestemt seg for valg av parti to uker før valget. Partiledernes opptreden i TV er derfor viktig.

Spesielt gjelder det partilederdebattene.

[ Det handler om den politiske viljen. Den finnes Erna, bare ikke i dine korridorer ]

En slik debatt bør være både informativ og underholdende. Underholdningsdelen er man god på både i NRK og TV 2. Det informative er det så som så med. NRK lyktes brukbart med sin debatt i Arendal. Grepet med å stykke det hele opp med dueller fungerte godt. TV 2s debatt i Bergen sporet av fra første minutt.

Klimapolitikken vil få Venstre over sperregrensen

Temperaturen i den politiske debatten stiger alltid kort tid før valgdagen. Det er viktig å passe på at det ikke koker over og at vi får en debatt der alle snakker i munnen på hverandre, slik som i Bergen tirsdag kveld.

Debattens hovedtemaer var det ingen ting å utsette på.

Klima ble naturlig nok valgkampens hovedsak i samme øyeblikk som FN offentliggjorde sin siste klimarapport. Det var derfor riktig å velge klima som hovedsak i debatten. MDGs Une Bastholm var best i den sekvensen. Hun imponerte med store kunnskaper og et tydelig budskap.

Klimarapporten har i det hele tatt gitt klimapartiene MDG, SV, Venstre og til dels Rødt, vind i seilene. Klimapolitikken vil få Venstre over sperregrensen. På den siste Oslo-målingen for Aftenposten får Venstre 10,6 prosent. Med et slikt valgresultat vil både partileder Guri Melby og Ola Elvestuen få plass på Stortinget. I partilederdebatten fikk ikke Guri Melby det til. Hun forsøkte å snakke seg inn i debatten.

Men hun ble i stedet snakkende med seg selv.

[ Terningsnittet: Støre vant TV 2s partilederdebatt ]

Skatt og ulikhet var debattens andre hovedtema. Skatt skiller tydelig høyresiden fra venstresiden. Akkurat det kom klart fram i debatten. I motsetning til i 2005 da de rødgrønne partiene gikk til valg på en enighet om å holde skattenivået uendret, er det denne gangen fullt sprik mellom Ap, SV og Sp. Audun Lysbakken vil øke skatten mer enn Jonas Gahr Støre, mens Trygve Slagsvold Vedum snakker som han ikke vil øke skatten i det hele tatt.

Uenigheten mellom de tre ble godt utnyttet av Erna Solberg.

Debatten i Bergen kommer ikke til å bli husket lenge

Hvis uenigheten bare fortsetter, blir det ikke enkelt å bli enig om skatteopplegget i en rødgrønn regjering. Støre vil få bruk for alle sine diplomatiske evner.

Partilederne virket slitne da de tok fatt på helse som siste tema. For seerne var nok det en fordel. Da ble det mer saklig debatt og mindre krangel. Helse har vært en hovedsak for velgerne ved mange valg. Men det er vanskelig for velgerne å bestemme seg for parti på bakgrunn av hva partiene mener om helsepolitikk.

Saken skiller ikke partiene på samme måte som for eksempel klima og skatt. Alle er for gode sykehus og en god eldreomsorg. Uenigheten mellom høyresiden og venstresiden går først og fremst på graden av det private innslaget i helsevesenet. Det er neppe det velgerne er mest opptatt av. De er opptatt av hvordan de blir tatt vare på når helsa svikter.

Debatten i Bergen kommer ikke til å bli husket lenge. La oss håpe at den neste blir bedre. Forbedringspotensialet er stort.