Løgn, hat og røff tone

«I skoledebatter går det ofte litt fort for seg, og det beklager jeg for på det sterkeste. For jeg vet utmerket godt at dette ikke stemmer».

Dette var del av beklagelsen fra Rutkay Sabri, lederen for Buskerud AUF, etter at han på en skoledebatt i Drammen sa dette: «Det eneste han (Jon Helgheim, red.anm.) har levert er å spytte på alle oss som er brune og kalle oss for kakerlakker». Mens Sabri uttalte dette, satt sønnen til Frp-politiker Jon Helgheim i salen og hørte på. Saken nådde offentlighetens lys etter at Helgheim selv reagerte i sosiale medier.

Dagsavisen Fremtiden omtalte dette i forrige uke etter at reaksjonene i sosiale medier kom. Da hadde allerede Sabri beklaget både personlig og i sosiale medier overfor Helgheim. Saken kunne dermed vært lagt død fra Frps side. Men det ble ikke slik.

Det var altså mandag at Frps Jon Helgheim reagerte på uttalelsen til Sabri. Tirsdag rullet saken i sosiale medier, og nestleder i AUF, Gaute Skjervø, advarte mot å bruke episoden til å spille opp raseri og hets.

Først onsdag valgte Sylvi Listhaug å bidra med sin reaksjon. «AUF er rett og slett verstingene i å spre løgn og fyre opp hat i skoledebatter … Men denne valgkampen skal de ikke slippe unna. Jeg har fått nok av at de med kyniske metoder lyver og brunbeiser Frp-ere,» skrev hun på Facebook. Altså nokså lang tid etter at Sabri hadde beklaget personlig, offentlig på sosiale medier, og til og med til skolen der debatten ble holdt. Likevel valgte Frps leder å formulere seg på denne måten, og love at de ikke skal slippe unna. Det er stygt på så mange måter. Og det framstår kalkulert og for å bruke et av hennes egne ord: Kynisk. For hvor mange flere måter kunne Sabri beklaget på? Listhaug vet utmerket godt at det eneste som kommer ut av en slik Facebook-post fra henne er mer raseri.

Det er riktig å sette søkelyset på feilinformasjon og stygg debattkultur i skoledebatter så vel som andre debatter i valgkampen. Skoleelever fortjener å få riktig informasjon om partiene de skal vurdere å stemme på. Det er et stort demokratisk problem når debattanter er uærlige når de skal gjengi hva deres meningsmotstandere mener, sier og står for. Og AUF-lederen fra Buskerud er ingen mindreårig debattant. Han er 22 år, og bør vite bedre. Derfor tok han jo også ansvar og beklaget.

Men hva er egentlig verst her? Sabris uttalelse? Nei. Det farlige er etterspillet han har fått. Og det er ganske interessant å sammenligne Sabris feiltrinn med noen andre nylige forsnakkelser. La oss se på to andre eksempler som har nådd offentligheten:

I forrige uke skrev Vårt Land om at Stian Antonsen i Gamle Oslo SV reagerte sterkt på at KrF ved en valgbod i Oslo skal ha hevdet at Ap og SV vil legge ned moskeene. Personen i valgboden skal ha blitt litt ivrig, svarte KrF, som beklaget det hele. Og så fikk ikke saken så mye mer oppmerksomhet etter det. For Antonsen så seg fornøyd med beklagelsen.

Torsdag forrige uke var det skoledebatt på Valle Hovin videregående skole i Oslo. Der var det AUF-leder i Oslo, Varin Hiwa, som reagerte i etterkant på en uttalelse fra leder i Oslo Unge Høyre og bystyrerepresentant Hassan Nawaz. Han sa dette: «Jeg tror det er mye bedre å snakke med elevene og spørre hvordan vi kan få en bedre innvandringspolitikk, ved å ta imot flere flyktninger, ha en human og rettferdig politikk, fremfor å rive av hijaben til uskyldige jenter, Arbeiderpartiet». Avisa Oslo intervjuet Hiwa i etterkant av dette, og hun fortalte at unge jenter hadde kommet bort til henne etter debatten for å spørre om det stemmer at Ap vil rive hijaben av jenter. Nawaz svarte at han opplever at sitatet er tatt ut av sin kontekst, og at han viste til Aps Hadia Tajik som har tatt til orde for et hijabforbud i barneskolen, og: «Skoledebatter har ofte litt skarpe formuleringer.»

Felles for disse tre episodene er dette: Det er uttalelser som kommer i kampens hete fra ivrige debattanter. Alle tre episodene er problematiske. Det er unektelig et stort problem at velgere som skal bestemme seg for hvilket parti de vil stemme på, blir utsatt for feilinformasjon. Dessverre er det ikke overraskende at det skjer. Falske påstander om hva de ulike partiene mener florerer i sosiale medier. Vi har en offentlig debatt der selv rutinerte deltakere leser hverandre med motvilje og vrir på hverandres argumenter til det ugjenkjennelige. At dette også vises i skoledebatter og rundt omkring i valgboder, skulle bare mangle, selv om partiene strengt tatt i større grad burde sørge for at alle som representerer dem har en redelig tone. Skoledebatter og valgboder kan være første møtet med politikk for mange. Derfor er det ikke greit å bli «for ivrig». Man må snakke sant. Men feil kan skje, og da er det fint at det beklages.

Selv om det er et demokratisk problem at politikere lyver om hverandre, har den siste uka vist oss et langt større problem: Nemlig etterspillet, og hvor ulikt det er fra parti til parti. Hvorfor er det slik at SV godtar beklagelsen fra KrF, mens FrP fortsetter å dundre på overfor AUF? Hvorfor velger Sylvi Listhaug å spinne skoledebatten videre når AUF-lederen har beklaget? Skjønner hun ikke hva slags reaksjoner hun dyrker fram?

Listhaug har fått nok av at hun får skylden for polarisering, men møter dette med denne typen ord: «Det finnes ingen nedre grense for venstreradikale sosialister lengre. For de tror de er så gode, og de mener vi er de onde». Det framstår jo ikke som et forsøk på å bremse polarisering, akkurat.

At ungdomspolitikere fra Fremskrittspartiets Ungdom møter rasismeanklager i skoledebatter, slik VG omtalte nylig, er selvsagt ikke greit. Men å bruke én uttalelse fra én AUF-politiker for å fremme beskyldninger om at AUF er verstinger i å spre løgn og fyre opp hat, faller på sin egen farlige urimelighet.

Enn så lenge gjør smitteøkning at planlagte skoledebatter i Oslo står på vent. Det er kanskje greit, når vi ser hvor farlig et feiltrinn på en slik debatt kan være hvis feilen rammer Frp. Det alarmerende er hvis Listhaugs sosiale medier-show gjør at ungdomspolitikere blir redde for å ta konfrontasjoner med partiet i skoledebatter i frykt for å bli hengt ut som kyniske løgnere i etterkant. Dette raseriet er farlig, og vi vet at det fører til grov hets. Jeg tipper innboksen til Sabri ikke er et hyggelig syn etter den siste uka. Og det er faktisk ikke hans skyld.