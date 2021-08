Kvoteflyktning tar gull for Norge. Det er et vakkert syn

Det er ingen selvfølge med norsk gull i Paralympics, og det er ingen selvfølge at folk som flykter fra sitt eget land klarer å sette seg nye, langsiktige mål på en idrettsbane.

Salum Kashafali tok Norges andre gull i Paralympics, et halvt døgn etter at Birgit Skarstein hadde sanket inn det første på rostadion. Det ble en dagens dobbel med sterke inntrykk, nettopp i bakgrunn av utøvernes historier, som er vidt forskjellig.

Kashafali og hans familie kom til Norge som kvoteflyktninger i 2003, da var gutten ni år. To år tidligere hadde familien måtte flykte fra et vulkanutbrudd hjemme i Kongo, men det var krigsutbrudd som førte familien til Norge, først til Vadsø, så til Bergen. I går satt familien hjemme i Bergen og fulgte det historiske rekordløpet.

De har fulgt en forbløffende løpskarriere. Kashafali har en netthinnesykdom som svekker synet gradvis. Nå skal det være på om lag 2 prosent og han ble klassifisert som parautøver først i 2019. Gullet i Paralympics har vært en langsiktig plan i samarbeid med Olympiatoppen.

Birgit Skarstein har en helt annen bakgrunn. Oppvokst i trygge Norge i Levanger, men ble lam for tolv år siden. Nye mål ble satt og hun er blitt et stort navn i offentligheten gjennom store idrettsprestasjoner, politisk aktør og store tv-roller. Med sitt smittende humør som varemerke. Tre VM-gull i banken, men ingen medaljer i Paralmpics. Før sist natt. Derfor var dette veldig stort for henne.

Målet ble egentlig satt i London i 2012, det første Paralympics som gikk for fulle tribuner og begeistret et stort TV-publikum. Skarstein spisset idrettskarrieren og bestemte seg for medaljejakt i roing. Natt til søndag ledet hun fra start til mål.

Hun havnet utenfor seierspallen i OL i Rio de Janeiro og har siden kombinert sommer- og vintertrening. Mandag kommer hun hjem og tirsdag har hun bestilt treningsrom på Toppidrettssenteret. Paralympics i Beijing er bare få måneder unna.

Hva disse to har felles? Sterke familierelasjoner og lokal støtte, samtidig som begge vektlegger samarbeidet med Olympiatoppen for å optimalisere veien fram mot de prestasjonene som ble oppnådd denne søndagen.

