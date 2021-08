Statsbudsjett til rødgrønt besvær

Statsminister Erna Solberg (H) varsler et stramt statsbudsjett for 2022. Det blir en krevende utfordring for Ap-leder Jonas Gahr Støre, som etter alle solemerker blir ny statsminister etter høstens valg. Bedre økonomiske tider blir paradoksalt nok et problem når en ny regjering skal få på plass ny politikk i løpet av noen få hektiske uker.

Bedre tider blir paradoksalt nok et problem.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) røper at den økonomiske veksten blir sterkere, arbeidsledigheten lavere og sysselsettingen høyere enn det regjeringen så for seg i mai. Norge kommer raskere ut av koronakrisen enn mange så for seg. Derfor vil regjeringen holde igjen på bruken av oljemilliarder i 2022-budsjettet.

Finansministeren gjør det klart at oljepengebruken neste år må ligge under tre prosent, som jo er den magiske streken i handlingsregelen. I år brukes det over 400 milliarder oljekroner, tilsvarende 3,7 prosent av Oljefondets verdi. 230 av disse milliardene skyldes ekstra krisetiltak som klokelig er satt inn for bøte på problemene som koronapandemien har skapt.

[ Fritt behandlingsvalg er ingen suksess, snarere tvert om. ]

Handlingsregelen innebærer at det kan brukes mer enn tre prosent av Oljefondet i dårlige tider, men da må det strammes tilsvarende inn i gode tider. Når koronakrisen nå snart er et tilbakelagt stadium, bør politikerne legge seg under det magiske tretallet. 13. oktober får vi det endelige svaret i forslaget til statsbudsjett for 2022. Nøyaktig en måned før er det stortingsvalg.

Finansminister Jan Tore Sanner vet altså utfallet av valget når han legger fram statsbudsjettet. Han har dermed god tid på seg til å legge inn noen plagsomme snubletråder for de rødgrønne politikerne som da ventelig har seiret. Men allerede på inneværende ukes budsjettkonferanse, har nok Sanner tenkt på hvordan han kan gi Støre & co noen ekstra startvansker. Samtidig er det en gyllen anledning til å kvittere ut «god» borgerlig politikk.

[ Etter VGs «sjokkmåling» i forrige uke har ordet «kollaps» så smått satt seg om Senterpartiet. Det er et tungt ord å ha i sekken i oppløpet fram mot valget. ]

Med en slik strategi vil det være smart å legge lista for oljepengebruk lavest mulig. Samtidig vil det være dumt å foreslå store skattelettelser, for dette vil være «gratispenger» som det er lett for de rødgrønne å veksle inn i egen politikk. Videre vil det være lurt av Erna Solberg å smøre budsjettet med tiltak som de rødgrønne kan gjøre seg upopulære på å kutte i. Regjeringen vil trolig også holde igjen på ordninger som de rødgrønne har gått til valg på å forsterke.

Arbeiderpartiets Hadia Tajik har blant annet lovet umiddelbart å senke maksprisen i barnehagen, doble fradraget for fagforeningskontingent og øke pendlerfradraget. Og da har vi ikke nevnt enda dyrere løfter fra SV og Senterpartiet. Summen av dette er at de rødgrønne får en ekstra tøff budsjetthøst. Det skal sterk rygg til for å bære gode dager.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen