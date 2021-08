Sp-kollapsen bekreftes på ny måling

Den oppsiktsvekkende kollapsen for Senterpartiet blir bekreftet på TV 2s ferske måling søndag kveld. Trygve Slagsvold Vedum får bare 13 prosent. Fallet gjør at de rødgrønne er i ferd med å miste flertallet. På denne målingen har de 86 mandater – det er én mer enn de trenger for å få flertall. En situasjon der Jonas Gahr Støre blir avhengig av Rødt eller MDG for å kunne styre, rykker stadig nærmere.

Aps stillstand fortsetter. Med 22,7 prosent uteblir nok en gang løftet de lengter etter på Youngstorget. Senterpartiets fall hjelper ikke Ap. De klarer ikke å fange inn velgerne som forlater Trygve Slagsvold Vedum. Faktisk tar Ap inn flere tidligere Høyre-velgere enn Sp-velgere på denne målingen.

Selv om Erna Solberg går til valg på slagordet «Vi får fart på Norge», har hun foreløpig ikke klart å få fart på velgerne. Høyre er under 20-tallet igjen med 19,7 prosent. Hun kan derimot glede seg over at Venstre er over sperregrensen med 4,4 prosent.

Det er et tidsspørsmål før det kommer krav om at Senterpartiet må stille seg bak Jonas Gahr Støre som statsministerkandidat

Senterpartiets nedgang kan komme til å bringe ulmende konflikter i partiet til overflaten. Sentralt plasserte kilder forteller om frustrasjon over strategien som er valgt. Mange mener det grønne Senterpartiet er helt borte, og at det er skapt et feilaktig inntrykk av et lite miljøvennlig parti. Det er også et tidsspørsmål før det kommer krav om at Senterpartiet må stille seg bak Jonas Gahr Støre som statsministerkandidat nå som de et klart mindre enn Arbeiderpartiet. Mange vil også at ledelsen skal være mye tydeligere på at de ikke har avvist at de kan regjeringen også sammen med SV.

Slik er det nesten alltid i politikken: Så lenge suksessen og framgangen fortsetter, er det enkelt å holde kritiske, interne røster tause, i alle fall utad. Men når motgangen kommer, vil de vanskelige spørsmålene piple opp til overflaten.

Hvis ikke Trygve Slagsvold Vedum tar tak i denne situasjonen og justerer kursen, risikerer han at Senterpartiet framstår splittet og surt. Da kan nedgangen komme helt ut av kontroll.