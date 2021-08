Drømmen over for Jan

Dagsavisens Oslo-måling som ble tatt opp denne uka, understreker Senterpartiets plutselige krise. Jan Bøhler fløy høyt før sommeren, men fra mai-målingens 5,3 prosents oppslutning for Groruddalens mann, er nivået nå nesten halvert. Han har bråvåknet fra drømmen om fire nye år på Stortinget.

Bare 2,8 prosent av velgerne ønsker nå å sende Jan Bøhler på atter en runde til Stortinget. Ikke engang fargerike plakater av Bøhler på byens kollektivtransport har hjulpet. Kanskje har velgerne gjort det Arbeiderpartiet gjorde i fjor, innsett at fire perioder på Stortinget faktisk er nok for folkevalgte.

[ Ny Oslo-måling: Miljøpartiene fosser fram ]

Da partiet ville prioritere nye krefter, meldte Bøhler overgang til Senterpartiet. Et parti ikke aller mest kjent for sin urbane profil. Det var et lojalitetsbrudd som var ekstremt tungt for mange i Oslo Arbeiderparti. At Bøhler nå taper høyde og kan forsvinne ut av Stortinget, vil ikke lokke fram mange tårene i Arbeiderpartiet. Det vil heller skåles i dyre dråper. Sviket smerter fortsatt.

Men Bølers tap er tross alt fattig trøst. Arbeiderpartiet gjør det bedre enn ved lokalvalget for to år siden, da velgerne ga partiet juling. Makta i byen ble reddet av byrådsmakker Miljøpartiet De grønnes supervalg med en oppslutning på over 15 prosent. Raymond Johansens kvinner og menn har løftet seg fra valget i 2019, men har på ingen måte vind i seilene. En tilbakegang fra mai-målingen på 1,4 prosentpoeng gir Ap i Oslo en oppslutning på 23,4. Det er hele 5 prosentpoeng bak resultatet i Oslo ved stortingsnederlaget i 2017.

Kanskje har velgerne gjort det Arbeiderpartiet gjorde i fjor, innsett at fire perioder på Stortinget faktisk er nok for folkevalgte.

Og ble Ap reddet lokalt av De grønne sist, kan de reddes av SV nasjonalt nå. Partiet gjør det svært godt på de nasjonale målingene, og bygger nå videre på målinga i mai med en framgang på 1,8 prosentpoeng. Men 16,5 prosents oppslutning for Audun Lysbakkens parti i Oslo, får de proffe meningsmålerne til å stusse. SV gjør det godt, men vi oppforderer til forbehold om nivået til SV. Det samme gjelder for tallene til Høyre, som går på en skikkelig smell i hovedstaden. En tilbakegang fra forrige måling på 7,5 prosentpoeng er voldsomt. Noe forklares av Venstres og Frps framgang i Oslo.

De grønne går som ventet kraftig fram på «hjemmebane» i Oslo. FNs klimarapport har slått inn i valgkampen som ei slegge og har endret dynamikken. De tre tradisjonelle miljøpartiene Venstre, MDG og SV gjør en suveren måling i hovedstaden med en samlet styrke på 36,2 prosent. 11 prosents oppslutning for MDG er nesten en dobling av resultatet ved valget i 2017 og hovedstaden løfter nå partiet på de nasjonale målingene. Partiet er på vei over den magiske sperregrensa.

Bytter man Venstre ut med Rødt i den nevnte grønne trioen, gir det omtrent samme oppslutning. Det viser hvor progressive Oslo-velgerne har blitt. Byens borgere er utålmodige, de vil ha endring.

[ Slaget om sperregrensa står i Oslo (+) ]