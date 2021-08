Rakner det for Jonas igjen?

ARENDAL (Dagsavisen): «Nå er det vanlige folks tur». Aps slagord er blitt gjentatt til det kjedsommelige i denne valgkampen. Men alle «vanlige folk» ser ikke ut til å være helt enig. Etter å ha vært i siget ved inngangen til valgkampen, har det stoppet opp for Arbeiderpartiet. De klarer ikke å løfte seg videre opp fra de 24 prosentene de nå har på snittet av målingene. Nedgangen på Aftenpostens og NRKs måling tidligere denne uka skaper bekymring. Der gikk Ap tilbake med 3,4 prosentpoeng til 22,1 prosent.

[ Hør Dagsavisens podkast om valget: - Men hva mener du? ]

Arendalsuka har med andre ord ikke vært en god uke for Ap hittil. Det vekker minner om spøkelset fra fire år tilbake. Da hadde Ap startet valgkampen med solide tall. Men dagen etter partilederdebatten kom NRK-målingen som viste en nedgang på 5,9 prosentpoeng og en oppslutning på 27,1 prosent. Der ble Ap liggende. Ved valget fikk de 27,4. Jonas Gahr Støre ble ikke statsminister likevel, slik de fleste hadde tatt for gitt bare noen uker tidligere.

Kan det samme skje igjen? Sentralt i Ap er nervøsiteten der nå. De rødgrønne har fortsatt et flertall på målingene, men forspranget er redusert til 88 mandater. Det er lite å gå på.

[ Jovisst går det an å vokse i skyggen. Bare spør Audun Lysbakken. ]

Aps strategi i valgkampen har til nå vært å snakke om vanlige folks hverdagsproblemer - og lommebøker. Pendlerfradrag, fagforeningsfradrag, barnehager og gratis SFO. Nestleder Hadia Tajik hamret inn budskapet med stor entusiasme på Aps partitime onsdag formiddag: «Vi er partiet for de som går på jobben, for de som har en jobb, for de som vil ha en jobb, for de som skulle ønske at de hadde en jobb», og angrep Høyre og Erna Solbergs håndtering av koronakrisen: «Korona har gjort noen styggrike. Vi stilte krav om nei til bonuser, nei til utbytte, og at man ikke sier opp folk, for å få statsstøtte, men det sa Høyre nei til». Hun avsluttet med et rungende «nå er det vanlige folks tur».

Ap vant ikke valget forrige uke. De ser ikke ut til å vinne det denne uken heller.

Men fungerer det? En storstilt heltidskampanje skulle løfte partiet blant LOs medlemmer. Det har foreløpig ikke slått til. På Youngstorget forklares Aps stillstand i stor grad med nettopp denne manglende mobiliseringen i fagbevegelsen. Men hva skal partiet og LO gjøre med det? I Ap forstår man rett og slett ikke helt hvorfor et budskap rettet mot vanlige arbeidsfolk ikke fører til økt oppslutning blant LOs medlemmer.

«Vi har fortsatt en stor jobb å gjøre for å mobilisere nok LO-medlemmer, og mye av den jobben skal vi gjøre denne uken», sa Aps partisekretær Kjersti Stenseng til VG - i forrige uke. Beskjeden var ikke til å misforstå: «Denne uken skal vi vinne valget».

Men Ap vant ikke valget forrige uke. De ser ikke ut til å vinne det denne uken heller.

[ Kanskje Erna & Trygve blir vår tids svar på Gro & Kåre? ]

Dårlige målinger trenger ikke være så ille hvis man ser hva som er problemet og klarer å finne ut av hvordan man skal løse det. Men lav oppslutning er skummelt når man ikke forstår hvorfor det er sånn, og dermed ikke helt vet hva man skal gjøre med det. Det er kanskje Aps aller største bekymring akkurat nå. Partiet tåler ikke så mange sånne uker til før 13. september.