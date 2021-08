Symposiets nedtur

På slutten av neste uke – godt i skyggen av Arendals-uka – skal Oslo Symposium slikke sine sår etter en serie av nedslående hendelser i de siste to årene. Det USA-inspirerte møtet har vært drevet fram av kampen mot sosialismen og en ubetinget støtte til Israel. Det vakte oppsikt da den første samlingen i 2011 ble holdt i Folkets Hus på Youngstorget. Slik har det vært fram til nå, men i 2021 er ikke Oslo kongressenter lenger arena.

[ Frp-lederens forsøk på å appellere til kristne velgere er en risikabel strategi. ]

Symposiet holdes annethvert år, siste gang i mars 2019. Da nådde deltakelsen en topp på 700 påmeldte, og det må karakteriseres som et jubelmøte. Det store målet var nådd, nemlig at KrF skulle slutte seg til en borgerlig flertallsregjering. På dette møtet ble Hareide møtt pipekonsert da han advarte mot Donald Trump og den internasjonale kristenpopulismen. Lederen for symposiet, Bjarte Ystebø, var raskt ute med å beklage utfallet mot Hareide, men skaden var skjedd.

Siden er det blitt en serie av nedturer for den kristenkonservative organisasjonen Kristenfolket som står bak symposiet. Kampsak nummer én har vært en borgerlig samlingsregjering. Drømmen gikk i knas da Fremskrittspartiet valgte å trekke seg ut. På den internasjonale arena har ledestjerner som Donald Trump og Israels statsminister Benjamin Netanyahu vært nødt til å gi fra seg makten.

Hareide ble møtt pipekonsert da han advarte mot Donald Trump.

Bruken av navnet Kristenfolket har provosert mange troende i Norge. I kirkelig miljøer blir ikke organisasjonen opplevd som representativ, men til tross for dette er ukens arrangement lagt til indremisjonens storstue i Staffeldts gate i Oslo. I løpet av to dager skal om lag 40 talere på podiet. Mange av dem er gjengangere, så som Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk, Norge IDAG-redaktør Finn Jarle Sæle og lederen av TV-kanalen Visjon Norge, Jan Hanvold. Hans kanal har i alle år overført møtene.

På talerlisten finner man partilederne Sylvi Listhaug, Kjell Ingolf Ropstad og lederen for Partiet De Kristne, Erik Selle. Statsminister Erna Solberg deltar ikke, men Høyre representeres av parlamentarisk leder Trond Helleland. Tidligere høyrestatsråd og Civita-leder Kristin Clemet kjemper en utrettelig kamp for borgerlig samarbeid og skal holde innlegg.

[ Olaug Bollestad har satt viktig ord på de mørkeste sidene av det kristelige Norge. ]

Av nye talere, er det interessant å se at Yair Netanyahu – sønnen til Benjamin Netanyahu er invitert. I Israel er han programleder og Twitter-kjendis, og han oppleves som hakket mer høyreekstrem enn faren, som i september må møte i retten for korrupsjonsanklager. Det spekuleres i om Yair skal forsøke på en politisk karriere. Israels ambassadør til Norge figurerer som fast taler på symposiet. Det gjelder også for Alon Roth.

Andre nykommere på talerlisten er prest i Den norske kirke Einar Gelius og datteren til Jon Michelet, Tania Michelet. Gelius har i den siste tiden uttrykt sterk skepsis til muslimsk påvirkning i Norge. Michelet har gitt ut bok om sin omvendelse til kristen tro.

[ Kjell Ingolf Ropstad var neppe klar over hvilket motbakkeløp han la ut på da han i 2019 takket ja til å være KrFs leder. ]

I motsetning til tidligere år er talerlisten er kjemisk renset for kristenkonservative, amerikanske politikere. Det kan skyldes covid-19, men kan også ha sammenheng med at evangelikale i USA befinner seg i en pinlig posisjon etter stormingen av Kongressen og vedvarende støtte til Donald Trump.

Tilknytningen til konservative kristenmiljøer i USA er selve navlestrengen for symposiet, og det blir ikke å reise seg igjen. «Det kan være vondt å se på når virkeligheten innhenter drømmeren», skrev Jo Moen Bredeveien i en kommentar om Civita sist torsdag. Det sammen kan virkelig sies om Oslo Symposium.