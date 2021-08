Hvor vanskelig skal det egentlig være å krysse grensen?

Vi satt med trygg avstand i en idyllisk kafé i en grønnmerket del av Sverige med langt lavere smitte enn hjemme i Oslo. Jeg hadde akkurat hatt min første overnatting på halvannet år i familiens svenske hytte. Mange andre på den lokale kaféen hadde 17 måneders erfaring med grensepoliti og testregime. Praten gikk om at danske myndigheter advarer egne borgere mot å reise til Norge på grunn av vanskelige koronaregler. Deretter ble diskusjonen politisk: Tenk at det er mer tillit til enkeltindividers egne smittevernsvurderinger i tre land som er styrt av sosialdemokrater, gjennom statsministere fra henholdsvis Arbeiderpartiets søsterpartier (Sverige og Danmark) og SVs søsterparti (Island), enn under en Høyre-styrt regjering i Norge? Er ikke det et paradoks?

Nössemarks café i sommer. Litt regn og mye sol, men mest idyll. Selv himmelen bidro med flagging! (Eirik Hoff Lysholm)

Så svingte praten over til ei 16 år gammel jente på moped. Hun skulle kjøre hjem fra der vi satt, fire kilometer fra den lokale grenseposten. Fem minutter fra familiens hytte gjennom svensk skog, et drøyt kvarter gjennom Aremark, og så skulle hun vært trygt hjemme i Halden. På grensen ble hun i stedet beordret til å kjøre til Svinesund, en flere timer lang omvei på moped. Årsak: Svinesund er teststasjon i jentungens hjemkommune Halden. Jeg hørte meg forsvare og forklare de norske reglene til folk som egentlig har mye mer erfaring med dem. Er du ikke fullvaksinert, skal du testes ved den grenseposten du passerer. Dersom det er stor kø og tilløp til kaos, kan du i enkelte tilfeller få beskjed om å teste deg i din hjemkommune i stedet, men da har du 48 timer på deg.

Noen uker senere har jeg fire ganger kjørt fram til den lille grensestasjonen og møtt like mange ulike tolkninger av regelverket. Den første politimannen gjorde alt feil da han vinket oss videre uten test eller pålegg. Nestemann gjorde alt riktig da han lot oss teste oss på grensen. Nummer tre gjorde to feil i det han sa «du har pålegg om å teste deg i Oslo i løpet av 24 timer», selv om det ikke var én eneste bli i kø og regelen sier at testen skal tas i løpet av 48 timer. Fjerdemann pekte på seks-sju andre biler, sa at «her er det kaos», og sendte oss til Oslo med beskjed om å teste oss de neste to døgn.

Jeg logget meg derfor inn på Oslo kommunes nettside og la inn en felles bestilling av koronatest for meg og min mindreårige datter. En halvtime senere fikk vi sms med bekreftelse om at far og datters felles bestilling var innvilget med tester samme kveld kl 18.50. Hun på Lambertseter og jeg på Adamstuen, 12 kilometer unna. Da tenkte jeg at grenseboerne kanskje var inne på noe. God fredag!

Koronatest-innkallingen til Eirik Hoff Lysholm og hans mindreårige datter på samme tidspunkt, men til to ulike teststeder, 12 kilometer fra hverandre. (Eirik Hoff Lysholm)

