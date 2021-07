Støre har tatt ledelsen

Noen runder før mål har det skjedd store endringer i statsministerløpet. Støre har rykket og leder på Solberg. Vedum har problemer med å henge med. Et solid flertall av velgerne tror at Støre vinner.

På TV2s ferske statsministermåling for juli passerer Støre for første gang i valgåret Solberg når folk blir spurt om hvem de ønsker som statsminister etter valget. 36,9 prosent, det samme tallet som felte Thorbjørn Jagland som statsminister, vil ha Jonas Gahr Støre. 34,2 prosent svarer Erna Solberg.

Forskjellen mellom de to blir mye større når folk blir spurt om hvem de tror blir statsminister etter valget. I november i fjor svarte 60 prosent at de trodde Erna Solberg ville bli gjenvalgt, mens bare 25 prosent pekte på Støre. Nå svarer 63,8 prosent at de tror Støre bli landets neste statsminister, mens bare 21,1 prosent tror at Solberg får fortsette.

Etteranmeldte Trygve Slagsvold Vedum ligger håpløst langt etter teten. Han har mistet fart siden forrige passering. Bare 18,2 prosent ønsker ham som statsminister. Det er tilbake 2,4 prosentpoeng fra målingen i juni. Veldig mye tyder på at lanseringen av Sp-lederen som statsministerkandidat var en skivebom.

Trygve Slagsvold Vedum har ikke vært god i rollen som statsministerkandidat. Det intervjuet han ga til Aftenposten forrige helg har irritert folk i Ap, SV og fagbevegelsen. Det er enighet blant de fremste tillitsvalgte i Ap og blant forbundslederne i LO, om at Audun Lysbakken og SV må ha en plass i Støres regjering. Vedums tanker om en regjering av Ap og Sp som søker støtte hos høyresiden, blir blankt avvist.

Hvis ikke Sp og Vedum vil delta i en regjering der også SV er representert, kan han slippe. Støre kan utmerket godt, eventuelt sammen med Lysbakken, danne regjering uten Sp. Det blir ikke enkelt å styre som mindretallsregjering. Men det står ingen sted skrevet at det skal være enkelt.

Gro Harlem Brundtland ledet i hele sin statsministertid en mindretallsregjering. Den gangen var det borgerlig flertall på Stortinget. Nå blir det etter alle meningsmålinger å dømme et solid flertall for venstresiden som Støre kan støtte seg på. Sp lurer seg selv hvis partiet tror at det kan få Ap inn i en sentrumsregjering som skal støtte seg på høyresiden.

TV2s statsministermåling er en skikkelig kalddusj for Høyre og Erna Solberg. Den bekrefter at det ikke nytter å vifte med gamle laurbærkranser. Erna er ikke lenger stjerna. Velgerne vil ha noe nytt. Ikke bare mer av de gamle. Jens Stoltenberg tapte forsøket på å bli gjenvalgt for andre gang, fordi velgerne ville ha noe nytt etter åtte år med Jens. Erna Solberg vil ikke bli gjenvalgt fordi folk vil ha en annen politikk.

Jonas Gahr Støre har god grunn til å glede seg over at han har tatt teten i statsministerløpet. Men han bør gremme seg over at partiet ikke henger like godt med. De to første meningsmålingene i juli viser riktig nok Ap er det største partiet. Snittet av de to målingene plasserer Erna Solbergs parti på 20,2 prosent og Ap på 23,2 prosent. Det er vesentlig under det nivået begge partier lå på ved inngangen til valgkampen for fire å siden. Den kampen gikk bra for Erna Solberg, men endte helt galt for Jonas Gahr Støre.

Jonas Gahr Støre sier at han denne gangen er bedre forberedt. Statsministermålingen tyder på at velgerne mener at Støre er en bedre statsministerkandidat nå enn han var for bare kort tid siden. Det må motivere til en kraftig spurt.

For fire år siden satt Støre stille i båten i den tro at det ville føre til valgseier. Det var en oppsiktsvekkende feilvurdering. Valgkamp er en sprintøvelse. Det må satses hundre prosent fra første sekund.

Mens Erna Solberg driver valgkamp eller rettere sagt valgshow på Sørlandet, fanger Støre makrell i samme område. Han bør om ikke lenge bytte ut sjøstøvlene med løpeskoene. Hvis ikke risikerer han å bli løpt fra.

