Warholm-bildet som går verden rundt

Bildet av Karsten Warholms verdensrekord på 400 meter hekk på Bislett tok turen globusen rundt torsdag kveld. For løpet var litt mer enn en enorm prestasjon. Den senket en såkalt legendarisk rekord, som det ikke er så mange igjen av i friidrett. Den kom i hans første ordentlige løp for sesongen. Den kom tre uker før et OL som man aldri har vært hundre prosent sikker på at blir arrangert.

Nøkkelen til at rekorden ble senket med åtte hundredeler lå i den enorme starten. Fra sin yndlingsbane nummer sju var hver meter innstudert. Planen var glassklar. Karsten Warholms store utfordring har vært å holde nivået i en tid der ingen visste om verden ville bli normal igjen. I fjor måtte han trene i smug på Bislett. Han har trent mot et OL som ble utsatt ett år.

Jeg var til stede i OL i Barcelona i 1992 da Kevin Young satte sin verdensrekord og tok over tronen på denne distansen etter Edwin Moses, en av de største løperlegendene noensinne. Jeg så hvordan amerikanerne dyrket disse løpende stjernene. De tilhørte en annen verden.

At det skulle komme en enda bedre løper fra Ulsteinvik på Nordvestlandet, var umulig å forutsi. Men det viser bare mulighetene som ligger bak hver en steinrøys. Karsten Warholm startet med mangekamp før han omsider peilet seg inn på en spesialdistanse, utviklet og analysert i samarbeid med trener Leif Olav Alnes.

I OL venter enda hardere konkurranse enn på Bislett. Kanskje han møter hovedutfordrer Rai Benjamin fra USA i Monaco allerede i i neste uke. Kanskje han møter Abderrahman Samba fra Qatar. De antatt to største utfordrerne. Men nå handler det ikke om verdensrekord, men om OL-gull på en distanse ingen nordmann har vunnet før. Og Warholm frykter ingen, men han har respekt for alle. Han vil at friidrett skal være show, at de beste skal møtes

Om lag 5000 tilskuere på Bislett vendte tilbake etter pandemien, som riktignok fortsatt truer. De kom inn via grønne pass og hurtigtesting. Det var ny verdensrekord i logistikk. Hvilken festkveld de fikk. Med 46,70 som den store finalen. 50.000 dollar i seiersbonus for team Warholm der moren er manager og lokal drivkraft. Jeg har selv vært på Warholms eget stevne hjemme i Ulsteinvik og sett hvilket engasjement han skaper. Nå har de en OL-favoritt i bygda som ikke ser noen grenser, bare muligheter.

– Jeg prøver å levere når det gjelder. Det er den typen løper jeg ønsker å være, sa han etter det han omtalte som hans største kveld i karrieren. Det ligger blant annet to VM-gull i historien hans.

Et OL-felt kan være en tilfeldig greie. En verdensrekord kan bli stående lenge. 29 år?