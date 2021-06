Raymonds jafs i skyggen

«Jeg har som sagt full tillit til min byråd.» Han sukket nærmest da han nok en gang måtte si ordene. Men noe mer fikk vi ikke ut av Raymond Johansen på tirsdagens pressekonferanse. Han hadde mye annet på hjertet, da, selv om de aller fleste var mer opptatt av byrådets framtid framfor det store gjenåpningsjafset.

Det har ikke skortet på glade bilder og optimisme fra byrådet den siste tida. Smitten i Oslo er svært lav, tross at skjenkesteder er åpne, treningssentrene er fylt og russen har fått feste (uten buss, vel å merke). I helgene har sommer-yre Oslo-folk sørget for søppelkaos i parker, men stemninga i byen er nesten uvirkelig. Sola skinner, vi kan møtes igjen og tross tidvis dårlige vaksinenyheter, virker det som om krisen er stadig lengre unna. For en sommer det kan bli!

Noen var riktignok skuffet da byrådslederen forrige uke ba oss vente en uke til før de gikk videre med å lempe på tiltak. Men Raymond Johansen (Ap) lovet et jafs denne uka. Og jafs fikk vi. Det ble bare et litt anti-klimaks-jafs. For det er jo ikke så lett å presentere gode koronanyheter når det er total krise i Oslo rådhus.

Byrådet utvider skjenketida til midnatt, og på det punktet er Oslo fortsatt strengere enn resten av landet. Men ellers er Oslo i ferd med å bli en åpen by igjen. Sommerferien nærmer seg, og selv om Raymond Johansen har fått en del kritikk for hvordan han har forholdt seg til smittevernråd fra Folkehelseinstituttet, vil han kunne gå inn i valgkampen med vissheten om at Oslo er i ferd med å komme på beina igjen etter et vondt korona-år. Han kunne tatt ferie og være trygg på at han tross alt har fått Oslo relativt godt gjennom pandemien. Ja, hovedstadens næringsliv blør fortsatt, maskineriet med testing og smittesporing gikk ikke som smurt i høst, men optimismen er tilbake. Inntektene begynner å komme, og Oslo-folk smiler igjen.

Det skulle med andre ord vært en gledens dag for byrådet. Men full fest er det ikke, for å si det mildt. Det er mer som et uoversiktlig nachspiel. Med Rødts støtte til mistillitsforslaget mot Lan Marie Berg (MDG) fikk Raymond et kjempedilemma i fanget. Han har uttrykket full tillit til henne hele veien. Han gjør det fortsatt. Men uansett om både Raymond og Lan kan myse mot Stortinget, er vannforsyningssaken en skandale for byrådet. Det er en ripe i lakken som kan og vil brukes mot dem i valgkampen. Hvordan han og byrådet skal komme seg helskinnet ut av dette, er en gåte.

Joda, kostnadssprekker forekommer. Store kan de være også. Men Berg har ikke informert godt nok, selv om hun virkelig fastholder at hun har håndtert saken riktig. Senest tirsdag morgen la hun ut en lang tekst på Facebook der hun gir uttrykk for at hun har gjort alt hun kan, og hun mener at hun blir behandlet annerledes som grønn byråd. Gjennom dagen videre kommenterte hun ingenting til mediene, men viste til Facebook-posten. At hun i liten grad har uttalt seg direkte i saken til mediene, er kanskje forståelig, men det er ikke uproblematisk.

Sammenblandingen av personfokus og sak har vært skadelig for debatten om vannforsyningsskandalen. Man må kunne diskutere en byråds informasjonsplikt og håndtering av en så alvorlig sak, uten at det skal tolkes som hets mot personen Lan Marie Berg. Og dessverre: Om noen har gjort vannforsyningssaken til en personfokusert sak, så er det MDG selv.

Med spørsmål om byrådets videre eksistens som bakteppe, startet Raymond torsdagens pressekonferanse med å snakke om situasjonen i Oslo som om ikke noe annet sto på spill. Han hadde gode nyheter, som ventet. Og de skulle åpenbart presenteres før vi alle fikk vite noe mer om mistilliten. Selv om det ble varslet tidligere på dagen at han skulle kommentere dette, var det først i spørsmålsrunden at han ble tvunget til å si noe. Det viser hvor vanskelig saken er for byrådet og Raymond.

Byrådets gjenåpning kunne bidratt til å øke tilliten blant velgerne. Men dessverre kommer vannforsyningssaken som en kalddusj. At den kom så brått på både velgere og opposisjonen er ingen andre enn byrådets ansvar. Onsdagens bystyremøte blir en thriller. Vi vet ikke hva som vil skje. Men Raymond ville sikre seg en glad slutt for koronatiltakene i Oslo først. Det er forståelig. For nå blir det vanskelig for ham.