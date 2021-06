Vi konstaterer at kaptein Simon Kjær gikk tidlig av banen i 2. omgang da kampen fortsatte i Parken i København lørdag kveld. Hvilke tanker hadde han? Da var dramaet rundt Christian Eriksen over, alt tydet på at det ville gå bra med ham, men spillere og publikum opplevde skjelvende minutter som visket ut rivalisering og et pågående europamesterskap. Etter kampen bekreftet trener Kasper Hjulmand at Kjær ikke orket å fullføre kampen etter det som hadde skjedd. Han prøvde, men klarte det ikke.

Gråtende spillere slo ring rundt Christan Eriksen da han fikk livreddende hjelp inne på banen. Simon Kjær var den første som tok tak i situasjonen og organiserte både hjelp og hvordan laget skulle opptre. Spillerne stilte seg i ring rundt lagkameraten mens helsepersonell jobbet på høytrykk. I nesten et kvarter fikk Eriksen behandling før han ble ført ut av stadion tildekket av hvite duker så ingen fikk innsyn. Hva skulle vi tro?

Var det da forventet at han og spillerne skulle skifte fokus til høyt press og jakt på tre EM-poeng bare en time senere? Ifølge UEFA ble spillerne forespurt før avgjørelsen ble tatt om å fullføre kampen. Christian Eriksen lå på Rikshospitalet i København og hadde gitt positiv beskjed til spillerne. “The show must go on”, er et gammelt IOC-sitat etter München-massakren i 1972. Her var det verken massakre eller dødsfall, men at Danmarks største fotballnavn kjempet om livet var inntrykket alle fikk som enten var til stede eller fulgte dramaet via tv.

Fotball er et lagspill, og det kan ha vært et kollektivt ja til å fortsette. Men samtidig er spillerne enkeltindivider. Folk reagerer forskjellig. Mange kan få en sjokkreaksjon ved slike episoder. Eriksens samboer sto inne på gressteppet og ble trøstet av keeper Kasper Schmeichel. Det mentale fokuset endret seg totalt. At danskene ikke presterte som normalt da kampen ble fullført var ikke veldig overraskende.

Derfor var vi ikke opptatt av Danmarks billige straffespark som de ikke scoret på eller Kasper Schmeichels keepertabbe da Joel Pohjanpalo scoret på Finlands eneste sjanse i kampen. Den ga dem deres første seier i et EM- eller VM-sluttspill. De hadde vett og følelser til ikke å juble hemningsløst. Men resultatet står der. Og Finland fikk tre poeng.

Men tankene gikk til Christian Eriksen. Det er flere nyheter rundt hans situasjon vi venter på. Hva skjedde? Kan han komme tilbake på banen? Det er bildet av det danske laget i ring rundt deres største spiller som vil bli husket fra denne ubehagelige kvelden. Et bilde av samhold. Der et fotballresultat ble helt underordnet.

Eller som Ekstra Bladet oppsummerte: “Danmark tapte. Men livet vant”.