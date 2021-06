Boikott-debatten om OL i Beijing drives nå mest hektisk i USA, der debatten også startet. Boikott-debatten om fotball-VM i Qatar startet av alle steder i Norge, og per i dag er det bare Norge som har den reelt til diskusjon og faktisk avstemning 20. juni.

Amerikanerne bryr seg lite om fotball-VM. De er mye mer opptatt av Kina enn Qatar. Det er det korte svaret på hvorfor Qatar-debatten omtrent er fraværende i USA. Qatar handler om menneskerettigheter og arbeidernes vilkår. Beijing handler også om menneskerettigheter, men like mye om storpolitikk. Og et koronavirus som kanskje ble utviklet på at laboratorium i Kina, en påstand som foreløpig ikke er dokumentert.

I USA er boikottspørsmålet også blitt et innenrikspolitisk tema. Republikanerne vil ha boikott av OL i Beijing vedtatt nå, demokratene vil se an og prøve andre virkemidler. Lederen for Representantenes hus, demokraten Nancy Pelosi ønsker seg foreløpig bare en diplomatisk boikott. Det vi si at verden ikke sender sine statsledere dit. Hvilken effekt har det?

De som fortsatt mener at sport og politikk ikke hører sammen, kan glede seg til 2022. Da blir det synet kanskje justert. Det som er spennende her hjemme er i hvilken grad idrettsutøverne, som blir rammet av en eventuell boikott, vil forholde seg til spørsmålet. Det vi ikke gli upåvirket gjennom dette. Medaljekandidatene til OL i Moskva 1980 følte seg forrådt da norsk idrett valgte å boikotte. I dag sier IOC-president Thomas Bach at OL-boikottene i 1980 (Moskva) og 1984 (Los Angeles) ikke hadde noen politisk effekt, de eneste taperne var utøverne som ble rammet.

Den mulige boikotten av VM i Qatar startet blant supportere og i enkeltklubber. Siden har landslagsspillerne og landslagstrener Ståle Solbakken aksjonert gjennom budskap på T-skjorter som har fått internasjonal oppmerksomhet. Men boikott som virkemiddel sier de nei til. Vår mening er at ikke Qatar er hovedproblemet, men FIFA. Det er fotballederne som lot seg korrumpere. Og FIFA er ikke alene. Driften av internasjonal idrett er høyst problematisk.

Beijing blir den første byen som både arrangerer sommer- og vinterleker (2008, 2022). vinter-OL 2022 er lekene (nesten) ingen ville ha. Oslo var en av mange byer som utviklet ferdige konsepter, men alle byer og land trakk seg bortsett fra Kasakhstan og Kina. I kjølvannet av tildelingen av vinterlekene til Beijng inngikk den den norske stat omfattende idrettssamarbeid med Kina for å heve det internasjonale nivået på de kinesiske vinteridretts-utøverne.

Foran sommer-OL i 2008 var det masse fokus på manglende menneskerettigheter i Kina. Ingen kan med faktabasert dokumentasjon hevde at det endret seg særlig før eller etter OL. Kanskje det bare har endret seg til det verre? Nå er det behandlingen av uigurene som er kjernepunktet. Legg til Hong Kong, Tibet og korona, så har du et litt større bilde.

Kina er fortsatt verdens mest folkerike land med sine 1,44 milliarder mennesker. Har de smittet hele verden? Skal de miste et historisk vinter-OL? Det første spørsmålet er større enn det andre. Vi har kanskje svar på begge spørsmål om tretten måneder.

