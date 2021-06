Slipp vaksinene fri, det er covid-år

I Pride-måneden må vi bruke nettopp homo-kampens slagord også pandemisk: Ingen er fri før alle er fri, og sette vaksine-oppskriftene helt fri slik at vi kommer oss ut av dette marerittet. Det er langt på overtid å fjerne patentene på covid-vaksiner og la land produsere vaksinene selv. Men i bunn handler det om dette: Legemiddelindustriens patentsystem generelt, og bransjens børs-orienterte profitt-logikk som alltid har satt penger foran folkehelse. Det er dette som må opp til global debatt igjen, pandemi eller ikke. Det kommer ikke til å skje uten folkekrav og politisk press. Medisiner burde som matproduksjon, for lengst være unntatt markedet og satt inn under demokratisk kontroll.

Det vi holder på med, er rett og slett vaksine-apartheid. —

Rike land er i ferd med å få kontroll over koronapandemien fordi vi har råd til vaksiner. Vaksiner er noe man kjøper på et marked til markedspris. Det er ingen rettighet eller rettferdighet. Fattige land er prisgitt vår veldedighet og vårt overskudd for å komme i gang. Leger uten grenser sier det rett ut på sin hjemmeside: Fattige folk er ikke en «lukrativ nok gruppe for den profitterende legemiddelindustrien».

Vaksineprogrammet Covax, som Norge støtter, er bygget over nettopp en form for veldedighet fremfor rettferdighet. Men det hjelper ikke at Covax er et program som skal fordele vaksiner, når det ikke er nok vaksiner å fordele. I mai 2021 hadde totalt 13 milliarder doser blitt sendt ut i verden. Fire milliarder av disse skulle blitt sendt via Covax. Men fasit er bare 73 millioner doser så langt. Covax er ingen suksess, fordi programmet forholder seg til spillereglene fra legemiddelindustrien: Monopol og marked. I dag brukes også vaksinedonasjoner fra Russland og Kina strategisk, for å sikre avtaler og allianser i Afrika og Latin-Amerika.

Pandemi-politikk er også politikk. Patent på en medisin eller vaksine betyr at ingen andre selskaper kan produsere eller importere den type medisiner eller vaksiner i de landene patentbeskyttelsen gjelder. Monopol innebærer at selskapene selv kan sette prisen på varen, ettersom det ikke er noen konkurranse fra andre aktører. Så enkelt, så brutalt.

Patenter er en hindring mot full frihet og trygghet for oss alle sammen, når nye mutanter får oppstå i ikke-vaksinerte områder i verden. Men mest av alt er de en tragedie for mennesker i fattigere land, som mister sine kjære her og nå.

Det vi holder på med, er rett og slett vaksine-apartheid. Så langt har halvparten av vaksinene gått til 16 prosent av verdens befolkning. Det betyr at de fattigste ikke kan vente å få vaksiner før i 2022 – hvis de får dem i det hele tatt. Mens vi heldige i Oslo nå deler bilder av vaksinering på sosiale medier, jeg får min første dose samme dag som jeg skriver dette, så er det fremdeles 200.000 nye tilfeller av covid-19 i India. Hver dag. Den medisinske krisen i landet er total, ikke minst fordi India før krisen hadde latt det lille som var av offentlige helsehjelp bli redusert enda mer under regjeringen Modi.

Bill Gates har blitt fremstilt som en slags vaksinehelt gjennom mange år. Men husk: Han er en sterk tilhenger av monopoler og patenter – og veldedighet. I et intervju med Sky News sa Gates rett ut: «Noen av de rikeste landene, som USA og Storbritannia, vil over sommeren oppnå høye vaksinasjonstall, og det vil frigjør vaksiner som vi kan få ut til resten av verden sent i 2021 og gjennom 2022». Men andre ord: Når vi har spist brød, kan verden slåss om smulene. Det vi burde gjøre er å gi dem oppskriften på å lage brød selv, fremfor å få restene av vår hemmelige oppskrift.

15. oktober 2020 gikk Sør-Afrika og India til Verdens handelsorganisasjon (WTO) med et forslag om at alle verdens land skal ha rett til å produsere vaksiner, medisiner og annet utstyr som trengs til forebygging og behandling av covid-19. Dette har blitt kalt gamechanger-forslaget, fordi det ikke bare handlet om vaksiner, men også om medisiner og utstyr. Det Sør-Afrika og India har bedt om, er et unntak fra den såkalte TRIPS-avtalen, en avtale som blant annet sikrer patentbeskyttelse på medisiner og vaksiner. Mer enn 100 land støttet initiativet. Norge var ikke ett av dem.

Det har kommet signaler om midlertidige patentlettelser på covid-vaksine, men det er et langt skritt derfra og til gamechanger-forslaget, og enda lenger fra en større debatt om hele legemiddelindustrien. Men det kan kanskje åpne døren på gløtt for mer?

I mai gikk USAs president Joe Biden og EU inn for å lempe på patentene bare for vaksiner. Da Biden annonserte nyheten, uttrykte både utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) støtte. Noe som var rart: For de støtter faktisk ikke dette i praksis, bare retorisk. Man kan håpe det ligger en flau innrømmelse innbakt der et sted.

Ifølge Leger uten grenser er det fem grunner til å støtte «gamechanger»-forslaget fra India og Sør-Afrika. 1. Vi bekjemper pandemien raskere og vi fjerner monopolene. 2. Medisiner, vaksiner og medisinsk utstyr blir billigere. 3. Unntaket skal gjelder alle, for å redde så mange liv som mulig. 4. Hemmelige avtaler fremmes profitt, ikke menneskeliv. 5. Folkevalgte får mer kontroll over medisiner enn legemiddelindustrien.

Å sette sin lit til selskaper med eksklusiv makt over covid-19-legemidler- og verktøy, er ikke løsningen under en global pandemi.

