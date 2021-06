«Min far har abonnert på Arbeiderbladet/Dagsavisen siden 1954 uten så mye som en feriestans», skrev datteren Frøydis i en epost til vår redigerer Trond, som samvittighetsfullt passer på personaliasidene hver dag og som selv har jobbet i Dagsavisen/Arbeiderbladet i snart 35 år. Vedlagt var en gratulasjonstekst til Arne Bakke som søndag fyller 90 år.

[ «God fredag»: Helt i grenseland ]

Der fikk jeg lese om haldenseren som begynte som avisbud i hjembyen som 11–12-åring. I Varteig kommune, som nå er en del av Sarpsborg, var Arne varaordfører for Arbeiderpartiet. Senere satt han i kommunestyret i Eidsvoll. Hele veien har han holdt interessen for fotballklubben Kvik Halden, og nå holder 90-årsjubilanten seg i form med daglige treningsøkter, gåturer og gressklipping i hagen. Gjennom livets mange faser, har Arbeiderbladet og senere Dagsavisen fulgt Arne fast. Jeg regnet meg fram til at han skal ha mottatt omtrent 20.785 utgaver av vår avis uten stopp, selvsagt med forbehold om at det har vært avbrudd av leveringen noen dager, samt at jeg ikke vet hvilken dato abonnementet ble startet opp. Oppslaget på akkurat denne dagen for 67 år siden var for øvrig om en ganske betent arbeidskonflikt i Arnes hjemfylke Østfold. Arbeiderne på papirfabrikken Torp i Fredrikstad hadde gått til ulovlig streik.

Avisene som Arne Bakke fikk hjem på denne dagen i 1974, 1984 og 1994. (Faksimile)

Ti år senere fikk Arne en førsteside preget av en spent situasjon i Stortinget. Videre har han på denne dagen i 1974 lest om togstans, i 1984 om dødsrekord på veiene og i 1994 om at Gerhard Heiberg ble foreslått som politimester i Oslo. 4. juni 2004 var smittevernoverlegen i Oslo sikkert like hektisk som under dagens pandemi. Dagsavisens oppslag dreide seg om en hiv-positiv mann som hadde smittet fem nettvenner. 4. juni 2014 brakte vi et ekstra sterkt oppslag om den nasjonale støttegruppen etter 22. juli som slo alarm om sviktende oppfølging av ofre og etterlatte. Problemstillingen er dessverre fortsatt aktuell når vi nå nærmer oss den smertefulle tiårsdagen for en av Norges mørkeste dager.

Avisene som Arne Bakke fikk hjem på denne dagen i 2004 og 2014, samt tirsdag denne uka i 2021. (Faksimile )

Når Arne Bakke i 2024 når sitt 70-årsjubileum som abonnent, er vårt løfte at vi fortsatt skal gi ham gode papiraviser med interessante førstesider. Nylig sendte vi ut flere tusen eposter til papirabonnenter som fikk tilbud om å gi oss tilbakemelding på avisen de daglig mottar. Hele 900 personer tok seg tid til å svare på våre tolv spørsmål. Det gir verdifull innsikt i vårt videre arbeid med papirproduktet vårt, og de 900 svarene vitner også om et sterkt engasjement. Men neppe like sterkt som Arne Bakkes. Gratulerer med dagen, Arne, og god fredag!

[ «God fredag»: Ser ikke skogen for bare trær – rapport fra et grensemøte ]