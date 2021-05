Moral til 205 millioner

Eliteserien 2021 ruller videre og Vålerenga har skuffet i de første kampene. Nå er dette skrevet før kampen mot Molde i går, så vi regner med at skuta nå er på rett kjøl. Dessverre spilles ikke den viktigste kampen i norsk fotball på fotballbaner over vårt langstrakte land. Den utspiller seg i klubbhusene, i supporterklubbene, i kontorene på Ullevaal Stadion, og her i media. Kampen som utkjempes handler ikke om fotballspillet i seg selv, men om norsk fotballs etikk og moral.

Vålerenga Elite og Bredde stemte tidligere i år ja til boikott av VM i Qatar, som så mange andre fotballklubber. Dette var et medlemsstyrt initiativ, VIF-styrene var unisont enige og støttet forslaget, før det ble stemt gjennom av medlemmene. Meg bekjent var det slik i de aller fleste klubbene som stemte ja til boikott. For ordens skyld, de aller fleste klubber som har hatt boikott til avstemning har stemt ja til boikott. Utgangspunktet er altså at norske klubber er for boikott, så allerede før vi har kommet til grunnlaget for boikott har NFF som medlemsstyrt organisasjon fått beskjed om å ta ønsket om boikott på alvor. Det er i norsk fotballs interesse, men NFF virker ikke spesielt interessert i det.

Det hevdes ofte at boikotten har utspring fra en artikkel i The Guardian, der det kom frem at minst 6 500 fremmedarbeidere hittil har mistet livet i forbindelse med VM i Qatar. Artikkelen er kanskje det som fikk gjorde at vi fikk ut fingeren, men Qatar-tildelingen har vært kritisert i supportermiljøet fra første stund.

Ikke bare i Vålerenga, men over hele fjøla. Fotballsupportere er gjerne folk flest og folk flest har fått med seg at fremmedarbeiderne i Qatar har et stort behov for en HMS-ansvarlig eller tre, for å si det sånn. Med tanke på at brorparten av det FIFA som sto for tildelingen av Qatar-VM har blitt dømt for korrupsjon, er det vel rimelig å anta at tildelingen av VM til en slavestat kan ha involvert urene melposer under bordet.

Samtidig er ikke Qatar FIFAs første tvilsomme VM-tildeling. De tre siste mesterskapene har vært kritikkverdige fra tildeling til gjennomføring. Før VM i 2018 tok flere supportere valget om å ikke se et eneste sekund VM-fotball. Konsensus var at vi ikke ville støtte systemet som gjør denne utnyttelsen av sporten vi elsker mulig. Kanskje kunne vår lille aksjon påvirke diverse sponsorer å revurdere sitt engasjement i VM, men det var aldri noen organisert protest og denne stille aksjonen endte som en fjert i havet.

Nå er vi dritt lei. Vi gidder ikke lenger å la folk som åpenbart setter egen lommebok foran menneskeliv utnytte fotballen til egen vinning. VI gidder ikke å la slavestater sportsvaske eget image ved å arrangere store mesterskap. Den eneste måten vi kan gjøre det på er ved å gjøre noe som legges merke til. Boikott er det supporterne og de fleste norske fotballklubber ønsker.

NFF er tydeligvis livredde for at vi skal få vårt ønske oppfylt og har frem til nå prøvd å stikke kjepper i hjulene for kampanjen. Siste påfunn er tilnærmet å true småklubbene med regningen for hva boikotten kan koste norsk fotball. NFF anslår en kostnad på 205 millioner.

Der man ofte beskylder diverse håndverkere for å skrive regning med gaffel, har NFF brukt hele bestikkskuffen og opptil flere gravemaskiner. Dessverre har jeg ikke plass i denne spalten til å gjennomgå tallene, men kort oppsummert er dette regnestykket høyst spekulativt. Jeg kan i hvert fall kommentere et premiss som ligger til grunn for de presenterte tallene.

At Norge trekker seg fra VM-kvalifiseringen når boikott vedtas. Vi skal da ikke trekke oss fra selve kvalifiseringen. Når Norge kvalifiserer seg til VM blir jo boikotten mer effektiv. Skal vi likevel stole på NFF og sette en pris på norsk fotballs integritet kan jeg opplyse om at den nå er verdt kr. 31 538,46 per tapte liv, og blir bare billigere for hver dag som går.

