Ikke snik i vaksinekøen

Regjeringen har besluttet å prioritere 500 vaksinedoser til samfunnskritiske organer. Vaksinene skal gå til Stortinget, Høyesterett, departementer og nøkkelpersonell i aktuelle underliggende etater. De statsrådene som ikke allerede er vaksinert, vil også få sin første dose denne uka. I tillegg vil Det kongelige slott bli tildelt et antall doser. Statssekretær Saliba Andreas Korkunc i Helsedepartementet begrunner prioriteringen av nøkkelpersonell med at det er viktig «å sikre at demokratiet og samfunnet fungerer».

Det har vakt reaksjoner på at politikerne nå sniker i vaksinekøen. Stortingsrepresentanten Torstein Tvedt Solberg (Ap) karakteriserer dette som hårreisende og vil gi fra seg sin vaksinedose. Det samme gjør Bjørnar Moxnes (Rødt). Legeforeningens president, Marit Hermansen, viser til at det fortsatt er helsepersonell og nordmenn i risikogruppene som ennå ikke er vaksinert. Utdanningsforbundet reagerer på at politikerne prioriteres foran ansatte i skoler og barnehager.

Regjeringen og Stortinget står ikke i noen særstilling menneskelig sett. —

Erna Solbergs tidligere høyre hånd, First House-partner Sigbjørn Aanes, hevder at det er et utslag av vaksinepopulisme når folkevalgte vil gi fra seg sin vaksine til andre. Han minner om at det er valgår i år og at vaksinerte politikere ikke bør ha fortrinn framfor andre til å drive valgkamp. Det er for så vidt et poeng, men logikken er at vi da må vaksinere alle kandidatene som stiller til Stortinget – ikke bare representantene som allerede sitter der. I så fall blir det snakk om et betydelig antall ekstradoser. Det blir heller ikke lett å plukke ut hvilke kriterier som her skal legges til grunn.

Det er regjeringen som på egen hånd har valgt å prioritere vaksine til politikere og samfunnskritisk nøkkelpersonell. Folkehelseinstituttet har ikke anbefalt en slik omfordeling. Det hører med til historien at Erna Solberg i fjor var klar på at hun skulle vente på tur. «Regjeringen har ingen planer om å snike i køen», skrev statssekretær Rune Alstadsæter ved Statsministerens kontor i en SMS til NRK 16. november 2020.

Men 26. april fikk statsminister Erna Solberg og fire andre regjeringsmedlemmer første dose med vaksine. Og denne uka er det altså de øvrige statsrådenes og stortingsrepresentantenes tur. Situasjonen er riktignok en annen nå enn i november. Mange nordmenn har fått både en og to doser med koronavaksine. Vaksineringen har gått etter alder og underliggende sykdommer. Videre har det vært bred enighet om å vaksinere helsepersonell. FHI og regjeringen har klokelig ikke villet prioritere andre yrkesgrupper.

Vaksinekøen styres av alder og underliggende sykdommer. Punktum. Regjeringen og Stortinget står ikke i noen særstilling menneskelig sett. Politikere representerer folket. Det må gjelde samme spilleregler for folkevalgte som blant folk flest. Politikerne burde derfor ikke snike i vaksinekøen.