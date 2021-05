JDet handler til sjuende og sist om å ta pokalen og stadig flere klubber handler inn for hundrevis av millioner for haøle seieren i land. De aller fleste i og rundt klubben vil ikke bry seg så mye om hvordan man vinner bare man vinner. I hvert fall første gang. Og andre, tredje og fjerde, men på et tidspunkt vil det komme kritikk om det er for få lokale spillere i klubben. Fansen vil se en av sine egne løfte pokalen.

Denne uken kom CIES Football Observatory med sin liste over hvilke Premier league-klubber som gir flest minutter til spillere fra egne rekker, fordelt på prosent i ligaen denne sesongen. De har gjort en opptelling etter 34 kamper og den listen viser at det er enorm forskjell på klubbene.

Se på Manchester City, de har nesten ingen spillere fra egne rekker, men var suverent best i ligaen. Ser du nederst på tabellen ligger Fullham som også knapt stiller uten spillere for egne rekker. Men rykker ned. Dette kan muligens vise at du ikke har noe fasit på hva som er lurt eller ei sportslig.

Det er altså ikke kun penga som rår. Ja, du må ha milliarder, men det skal mer til enn en stor pengesekk. Det tar tid å bygge et lag. Fulham fikk smake på det og må ned en divisjon. Totalt fikk to spillere fra egne rekker minutter på banen denne sesongen. Men de fikk ikke være borti ballen mye med 0,3 prosent minutter til sammen.

Heldigvis er det fortsatt mulig å kjempe i toppen for klubben din. Den klubben du har spilt for i ungdommen. I Chelsea og Manchester United er rundt en firedel av alle minuttene på banen gitt til spillere fra egne rekker. Hos Chelsea er disse fordelt på åtte spillere, mens det er 15 spillere fra egen junioravdeling som har fått spilletid for United denne sesongen. Øverst på listen troner Brighton med 30,1 prosent. Liverpool har gitt 15 spillere fra egne rekker spilletid de også, men de får spille litt mindre enn i United med 13,3 prosent. Nederst på listen finner vi Everton, Wolves og Fulham.

Litt trist må det være å spille på juniorlaget til Manchester City nå. Manchester City er nesten dårligst i ligaen når det kommer til å gi spillere fra egen ungdomsstall minutter på banen. A-laget vant ligaen. De skal spille finale i Champions League javel, men ligaen vant City med et lag der kun Phil Foden er egenprodusert og har spilt mer eller mindre fast denne sesongen. Med kun 4,9 prosent fordelt på to spillere er City på 17. plass og veien virker lang fra juniorlaget til A-laget for klubbens talenter. Slikt blir det ikke særlig god stemning og lagfølelse av. Hvorfor skal man satse karrieren sin i en ungdomsavdeling som blir oversett år etter år? Det må være noen tunge dager på treningsfeltet for mange juniorspillere i Manchester City, som må se at stadig nye spillere utenfra blir satset på, mens de selv aldri får sjansen.

Her er listen fordelt på prosent i spilleminutter, antall spillere i parentes

1. Brighton - 30.1 (6)

2. Manchester United - 27.2 (15)

3. Chelsea - 24.5 prosent (8)

4. Arsenal - 20.1 prosent (7)

5. Southampton - 15.3 (8)

6. Crystal Palace - 14 (3)

7. Liverpool - 13,3 (15)

8. Sheffield United - 12.9 (4)

9. Leeds - 12 (4)

10. West Ham - 11.8 (14)

11. Burnley - 11.7 (13)

12. West Brom - 11.2 (5)

13. Tottenham - 11.1 (4)

14. Leicester - 9 (5)

15. Newcastle - 8.7 (5)

16. Aston Villa - 8 (3)

17. Manchester City - 4.9 (2)

18. Everton - 4.3 (4)

19. Wolves - 1.5 (3)

20. Fulham - 0.3 (2)

