La meg vise deg «formynderske sosialister», Sylvi!

Det var under sist helgs landsmøte i Frp at Listhaug snakket om «formynderske sosialister» fra talerstolen. «De nye sosialistene i MDG er som en vannmelon. Grønn utenpå og knallrød inni. De vil tvinge på folk flykvoter, egen kjøttavgift og pumpeprisene skal over 20 kroner literen. De kan kalle seg grønne eller røde, men til syvende og sist er de formynderske sosialister som vil detaljstyre livet ditt», sa den nyvalgte partilederen.

[ Listhaug trykker på knapper som hun vet skaper sinne. Hun maler fiendebilder slik vi kjenner fra retorikken i USA. ]

For å ta det med sosialister først. Egentlig er ikke de fleste på norsk venstreside sosialister, men sosialdemokrater. Jeg forstår at navnet Sosialistisk Venstreparti kan føre til misforståelser, så her er noen ord fra Nasjonal digital læringsarena for videregående skole for å definere forskjellene: «Sosialisme er en sekkebetegnelse for både marxisme, kommunisme og marxistleninisme». Og: «Fordi det norske systemet også legger vekt på folkestyre som en grunnleggende verdi, kalles systemet vårt sosialdemokrati. Styreformen anerkjenner den enkeltes rett til å være med på å bestemme. Samtidig skal staten ta ansvar for å forme et sikkerhetsnett, et nett som skal hindre at folk lever uverdige liv i fattigdom».

Det sikkerhetsnettet finnes knapt i USA, som er Listhaugs drømmesamfunn, om vi skal tro forfatter Magnus E. Marsdal. I en mye delt Facebook-post etter Frps landsmøte ramser lederen av Manifest tankesmie opp goder vi har i Norge som amerikanere flest bare kan drømme om. Som rett til betalt ferie, stillingsvern og foreldrepermisjon med lønn. Han kunne ha føyd til gratis utdanning og helsevesen.

Selv rakk jeg ikke å bli like irritert som Marsdal over ordene som falt etter maktoverføringen fra Siv Jensen til Listhaug. I stedet satt jeg oppslukt med et par sesonger av den populære NRK-serien «Weissensee». Sjelden er historien om livet under «formynderske sosialister» fortalt bedre. Det politiske og det private går hånd i hånd når Stasi-sjefens sønn forelsker seg i datteren til DDRs ledende opposisjonssanger. Ytringsfriheten er fraværende, overvåkingen total og konsekvensene fatale.

Det er all grunn til å feire 17. mai på mandag og glede oss over at vi i Norge verken har det som i DDR eller i USA. —

Jeg tror jeg med sikkerhet kan slå fast at det kommunistiske DDR-samfunnet er noe svært få på norsk venstreside drømmer om. Likevel bruker altså Frp-lederen ord som kan tolkes slik. Hvis Listhaug i stedet for å forberede de neste talepunktene, ønsker en dypere forståelse av hva «formynderske sosialister» egentlig er, anbefales hun å bruke langhelga på å se «Weissensee». Kanskje konkluderer Frp-lederen med at det er all grunn til å feire 17. mai på mandag og glede oss over at vi i Norge verken har det som i DDR eller i USA. God fredag!

