Steile fotballfronter. Hva fører det til?

Det er ennå over en måned til norsk fotball skal si ja eller nei til boikott av VM i Qatar i 2022, men posisjoneringen er i gang. det ser ikke bra ut. Vi trenger ikke en debatt fra skyttergravene, men med åpent sinn.

Forpostfektningene handler akkurat nå om fysisk eller digitalt møte. Dette kan ha stor betydning for deltakelsen. Valget bør være enkelt for å eliminere geografiske utfordringer. Akkurat nå er verden digital og det er nå det ekstraordinære tinget planlegges.

Følger man debatten på sosiale medier, får man ikke mange nyanser. Det er ingen debatt. Det er konstatering av fakta. Derfor ja. derfor nei.

Men hva er fakta? Norges Fotballforbund har sammen med det svenske og danske forbundet skrevet brev til FIFA med en rekke konkrete spørsmål om Qatar. Forbundene har også besøk i Qatar bak seg. Nå har de fått et fire siders svar fra FIFAs generalsekretær, Fatma Samoura. Det inneholder få konkrete svar, bortsett fra en ting på den fjerde sida. Antall konkrete dødsfall på VM-arenaene i Qatar er tre (3). Siden 2014. Antall dødsfall blant VM-arbeidere, men ikke knyttet til jobb er 35. Ifølge FIFA.

Grasrot-opprøret blant fotballsupportere, som i praksis startet i Norge, kom i kjølvannet av The Guardians oppslag om at 6500 arbeidere har mistet livet i Qatar. Hva er sant? Amnesty International bekrefter langt på vei tallene i den britiske avisen, men Amnesty anbefaler ingen boikott. Heller vedvarende søkelys.

I neste uke kommer den nedsatte Qatar-kommisjonen, ledet av Sven Mollekleiv, med sin rapport. Bare sammensetningen av denne gruppa skapte støy. Men det ser ut til at de fleste nå har godtatt, og har tillit til de personene fra begge sider som sitter der. Deres rapport legger grunnlaget for det som skal diskuteres 20. juni.

For hva er fakta? Det eneste alle er enige i, er at Qatar aldri skulle fått fotball-VM. Tildelingen skjedde i 2010 og har vært kritisert hvert år siden. I 2015 ble store deler av FIFA-styret arrestert og flertallet av dem som ga VM til Qatar er ute av systemet. Det mest utrolige er at det nye FIFA-styret ikke har ønsket å flytte mesterskapet i november og desember neste år. Nå er det for sent.

Siden har vi sett hvilken kraft som ligger i supporternes hender i forbindelse med Super League-floppen og demonstrasjonene i Manchester, det fantes faktisk en grense et sted.

Fotballandslaget tok et initiativ, iscenesatt av Ståle Solbakken, for å markere motstanden mot Qatar. Aksjonen vakte internasjonal oppmerksomhet og har spredt seg. Solbakken ønsker ikke boikott, men bevisstgjøring. Også utskjelte FIFA har måttet ta noen grep og arrangerte senest denne uka et digitalt seminar om menneskerettighetene i Qatar.

Men hjelper seminarer og brevskriving situasjonen i Qatar? Bildene av verdens beste fotballspillere som aksjonerer når i hvert fall bredere ut. Norge blir kanskje aldri kvalifisert for VM i Qatar uansett. Men det poenget er en parentes. Landslaget har allerede satt i gang noe og det er noe sjarmerende at norske 3. divisjonsklubber nå skal legge føringer for landslagets virksomhet de neste sesongene. Fotballen er best og viktigst hjemme.

20. juni skal norsk fotball bestemme seg.

