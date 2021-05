Høyres utholdende letthet

Erna Solberg har vært statsminister i snart åtte år. I løpet av denne tiden har hun ledet en borgerlig regjering med fire ulike sammensetninger: Høyre og Frp, Høyre, Frp og Venstre, Høyre, Frp, KrF og Venstre - og nå sist: Høyre, KrF og Venstre. Alle partiene dermed vært utenfor regjeringen i løpet av perioden. Bare ikke Høyre. Alle har skiftet partileder siden 2013. Bare ikke Høyre. Alle har falt ganske stygt på meningsmålingene. Bare ikke Høyre.

Våren 2021 inneholder noen politiske reprisenumre vi sist så i 2017. I Arbeiderpartiet virker de skråsikre på valgseier og regjeringsskifte til høsten. «Alle» ser ut til å mene at Erna Solberg allerede har tapt valget og ikke kommer til å få en tredje periode i den fasjonable statsministerboligen rett bak slottet. Vi vet hvordan det gikk til slutt for fire år siden. Det kan skje igjen.

Når Høyre holder landsmøte til helgen, er det i en ganske selvtilfreds visshet om at partiet har ligget stabilt på midten av 20-tallet i to stortingsperioder. Høyre skal blant annet diskutere å oppheve sexkjøpsloven, generell bevæpning av politiet, om Norsk Tipping skal legges ned og åpent Vinmonopol til klokka åtte på kvelden, også på lørdager - samt salg av drikkevarer med opp til åtte prosent alkohol i butikkene til klokka 23. Partiet vil også innføre det kontroversielle firerkravet for nye lærere, som nå bare gjelder mattekarakteren, for norsk og engelsk i tillegg.

Men det er det de tunge, strukturelle sakene som har vært Høyres store politiske seire i regjeringskontorene.

Programmet som blir vedtatt på landsmøtet, vil bekrefte og fortsette denne trenden. Det statlige eierskapet skal reduseres ytterligere - selv om det er dissens om å redusere eierskapet i Equinor ned mot 50 prosent. Fylkeskommunen skal avvikles, uenigheten består bare i om det skal skje raskt eller langsomt. Kommunesammenslåingen skal fortsette. Det skal også privatiseringen og skattereduksjonene.

Å gi KrF, Venstre og Frp noen blanke seire i bytte mot fortsatt styringsfart, er ikke noen ublu pris å betale for Erna Solberg. Hvis hun klarer å vinne valget.