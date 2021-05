Listhaugs falske frieri

Nyvalgt Frp-leder Sylvi Listhaug sier at Fremskrittspartiet gjerne vil samarbeide med Senterpartiet. Hun mener at en regjering av Frp, Sp og Høyre vil kunne bli et godt alternativ.

Senterpartiets framgang de siste årene er den viktigste årsaken til at det nå er gode sjanser for et regjeringsskifte til høsten. Det er et faktum at Sp har kapret mange velgere på borgerlig side, og rundt 55.000 av disse har gått fra Frp til Sp. Strategien til Listhaug & co er derfor å lokke tilbake disse velgerne.

Men velgerne må ikke la seg lure. Senterpartiet er godt plassert på rødgrønn side i rikspolitikken. Og det vet Sylvi Listhaug innerst inne. Dette linjeskiftet foretok Sp allerede i 1990 da partiet forlot Syse-regjeringen og indirekte banet vei for Gro Harlem Brundtlands tredje regjering.

I de siste årene har Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum løftet Senterpartiet til historiske høyder. Sp-resepten har vært å hamre løs på Erna Solbergs regjering, Frp medregnet. Politireformen er bare ett eksempel på sentraliseringspolitikken Frp må ta ansvar for.

Derfor er Frp-frieriet overfor Sp lite troverdig. Sylvi Listhaug har jugekors på ryggen. Strategien synes samtidig å være langsiktig med et mål om å vokse i opposisjon fram til 2025. Partiet har innsett at høstens valg bare blir en rundingsbøye.

Den nye Frp-lederens tale til landsmøtet søndag satte standarden for hva vi kan regne med å høre fra den kanten. Listhaug gikk til angrep på symbolske klimatiltak generelt og klimaaktivister spesielt. Hun sa at Frp mener det er galt å tvinge folk til å kjøre elbil. Partiet vil heller ikke vil være med på å øke bensinprisene til over 20 kroner literen. Videre kom det kjente toner om mer restriktiv innvandringspolitikk og kutt i bistandsbudsjettet.

Mer overraskende var det at Listhaug på flere punkter går i rette med politikk som partiet har vært med på i regjering. Nå sier Frp nei til å forsyne oljeplattformene med elektrisk kraft. Det hører med til historien at partiets energipolitiske talsmann, Terje Halleland, hyllet Johan Sverdrup-feltet i sitt landsmøteinnlegg. Feltet er nemlig elektrifisert og ble nedbetalt rekordraskt på 16 måneder.

Listhaug tok også sterk avstand fra regjeringens perspektivmelding, som hun mener er proppfull av dommedagsprofetier og hvor det framstilles som et problem at det blir flere eldre. Hun må ha lest årets perspektivmelding som en viss mann leser Bibelen. Vi tør minne om at pilene pekte i akkurat samme retning i perspektivmeldingen som daværende finansminister Siv Jensen la fram i 2017.

Men nå er ikke Frp lenger i regjering. Sylvi Listhaug gjør som strutsen og stikker hodet i sanden.

