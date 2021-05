«Florentino Perez’ verste mareritt har blitt en realitet»

Den spanske dominansen på midten av forrige tiår er nå erstattet av en engelsk dominans, der vi i år har en helengelsk Champions League-finale og hvis det ikke hadde vært for en meget slakk innsats av Arsenal kunne vi også hatt en helengelsk finale i Europaligaen. Slik det var i 2018-2019-sesongen der det var fire engelske lag i finalene av de to gjeveste europeiske turneringene.

[ Juventus-sjefen erkjenner at superliga-drømmen er over ]

Jürgen Klopp fikk tid i Liverpool til å bygge et maskineri som har levert helt utrolige sesonger med Champions League og Premier League-gull, mens Manchester City har vært stabilt gode i toppen av Premier League i ti sesonger. I år klarte de endelig å ta seg til en finale i Europa, og Manchester United er bedre enn de har vært på mange år. Samtidig sliter både Real Madrid og Barcelona med et generasjonsskifte pluss elendig økonomisk styring.

Det har gjort sitt til at de engelske lagene nå dominerer i Europa, sammen med Bayern München som alltid er der. Sånne ting går i sykluser, da engelsk fotball også hadde gode tider i Europa fra 2005 til 2012, der engelske lag var i finalen hvert år med unntak av 2009-2010-sesongen da José Mourinho fullførte sin treble med Inter.

Real Madrid-hegemoniet i Europa så ikke ut til å ha noen ende — Pål Karstensen

I 2007-2008-sesongen kom den første helengelske finalen i den gjeveste europacupfinalen noensinne, da Manchester United slo Chelsea på straffespark i et fryktelig regnvær i Moskva. Regnværet husker jeg godt, siden jeg var til stede på akkurat den kampen og jublet særdeles høylytt både da John Terry bommet på den femte straffen og Edwin van der Sar sikret Champions League-gullet.

Poenget er at den epoken så ble avløst av fem år på rad med spanske lag i finalen, fra 2013 til 2018 der finalen i 2015-2016-sesongen var helspansk. Real Madrid var i fire av de finalene, og den gang så alt helsvart ut for engelsk fotball. Real Madrid-hegemoniet i Europa så ikke ut til å ha noen ende, men år etter år bygde engelsk fotball seg opp igjen og er nå den dominerende faktoren i begge de europeiske turneringene.

[ Liverpool-eier sa unnskyld ]

Interessen for engelsk fotball på verdensbasis, og de økonomiske fortrinnene ved å spille i Premier League, er selvsagt en faktor. Men da Real Madrid var i de fire finalene på fem år, var det ikke noen engelske lag som truet med noen europeisk superliga fordi spansk fotball var for dominerende. Real Madrid har rett og slett blitt offer for sin egen dårlige rekruttering, økonomisk styring og at andre lag faktisk også har penger og ferdigheter nok til å bygge bedre lag enn de spanske.