Har det egentlig vært trykket modigere avissider enn disse som viste et flagg og glade barn?

17. mai 1940 sto det. Under avislogoen var et stort norsk flagg i rødt, hvitt og blått trykket som illustrasjon til teksten til «Ja, vi elsker dette landet». Jeg måtte nesten gni meg i øynene. Trykket virkelig en norsk redaktør dette i det nylig okkuperte Norge? Ja, redaktør Henry Karlsen i Fremtiden i Drammen gjorde faktisk det. Dagen etter, 18. mai 1940, fulgte han opp med en bildereportasje av smilende barn på den forbudte nasjonaldagen. «De aller minste ville ikke gi slipp på 17. mai, og det rene norske flagg. I det ligger håp og appell til oss voksne», sto det under bildet.

Fremtiden 17. mai 1940 brakte et norsk flagg i farger og hele teksten til Norges nasjonalsang som en ren provokasjon mot den tyske okkupasjonsmakten. (Fremtiden )

Merkedagene kommer tett denne måneden. Arbeidernes dag 1. mai, frigjøringsdagen 8. mai og nasjonaldagen 17. mai. I tillegg bør vi ikke glemme den internasjonale dagen for pressefrihet, 3. mai. I år startet jeg pressefrihetsdagen sammen med Norsk Presseforbund ved minnesmerket for den illegale pressen under krigen. Vi la ned en krans i takknemlighet til dem som mellom 1940 og 1945 ga sine liv for å få ut usensurert informasjon i det okkuperte Norge. Det var i den forbindelse jeg satt og lette etter gamle avissider, og kom over de glemte skattene fra arkivet til Fremtiden, Dagsavisens drammensutgave.

Jeg hadde tenkt å skrive om hvor godt det er at Norge topper organisasjonen Reportere uten grensers liste over verdens mest pressefrie land, og hvor viktig det er med brysomme journalister som stiller vanskelige spørsmål til makthaverne. Under pandemien har vi dessverre mange eksempler på at myndigheter har gjort det vanskeligere for journalister å gjøre jobben sin. Samtidig kan vi glede oss over at vi igjen har en «voksen» amerikansk president som anerkjenner og verdsetter den frie presse, etter fire år der Donald Trump og hans farlige «Fake News»-konspirasjoner fikk snu opp ned på mye som vi tidligere hadde tatt for gitt.

I stedet ble jeg sittende og dvele over de historiske avissidene fra Drammen. På journalistikkens festdager er det vanligvis ikke bilder av smilende barn eller trykking av et flagg vi snakker om. Da husker vi de store gravesakene og de modige avsløringene og titlene. Derfor ble redaktør Henry Karlsen i Fremtiden berømt som den som talte der andre aviser tiet da han 11. april 1940 publiserte en førsteside med tittelen «Regjeringa Nygaardsvold er landets eneste lovlige regjering». Men det er lett å glemme at det er den vanlige hverdagsjournalistikken som er viktigst for folk flest, og har det egentlig vært trykket modigere avissider enn disse som viste et flagg og glade barn? God fredag!

