Sveriges nye landskap

Det politiske landskapet i Sverige er på vei tilbake til mer normale tilstander. Et borgerlig regjeringsalternativ er i ferd med å gjenreises. Moderaternas Ulf Kristersson har styrket sine sjanser til å ta over som statsminister etter sosialdemokraten Stefan Löfven. Om 16 måneder er det valg.

Startskuddet på valgkampen gikk i realiteten under partilederdebatten søndag. Da ble det nemlig klart at fire borgerlige partier har blitt enige om en mer restriktiv innvandringspolitikk. Det sterkt innvandringskritiske partiet Sverigedemokraterna kunne sole seg i glansen av at Moderaterna, Kristdemokraterna og Liberalerna tar ett skritt i SDs retning. Det nye er at Liberalerna (Venstres søsterparti) er tilbake i den borgerlige folden.

Innvandring synes å bli et sentralt spørsmål i den svenske valgkampen. —

Ved riksdagsvalget i 2018 gjorde Sverigedemokraterna et brakvalg og ble Sveriges tredje største parti med 17,5 prosent oppslutning. SDs størrelse førte til at den borgerlige firepartialliansen sprakk. Liberalerna og Centerpartiet ville ikke ta i SD med ildtang og sørget dermed for at Stefan Löfven kunne fortsette som statsminister for en mindretallsregjering bestående av Socialdemokraterna og Miljöpartiet. SVs søsterparti Vänstern ble i realiteten skjøvet ut på sidelinjen.

Høyrepartiet Moderaterna og Kristdemokraterna skjønte raskt at de måtte komme på talefot med SD-leder Jimmie Åkesson, og for en måneds tid siden la Liberalerna seg på den samme strategiske linjen. På den annen side synes tonen mellom Stefan Löfven og Centern-leder Annie Lööf å ha blitt enda bedre. De andre borgerlige partienes lefling med SD har nok gjort Centerns leder enda sterkere i troen på et samarbeid med Socialdemokraterna.

[ Stefan Löfven halter videre ]

Annie Lööf «kjenner bare forakt» for Jimmie Åkesson, men hun liker heller ikke en situasjon der Löfvens regjering blir avhengig av Vänstern (SVs søsterparti). Innvandring synes å bli et sentralt spørsmål i den svenske valgkampen. De borgerlige partiene vil stramme inn kravet til å få permanent opphold og begrense mulighetene til å få opphold på humanitært grunnlag.

Denne innvandringspolitikken ligger ikke så langt unna Socialdemokraternas egentlige linje. «Problemet» for Löfven er imidlertid at han i regjering har måttet jenke seg i liberal retning for å tilfredsstille Miljöpartiet. Det hører med til historien at Miljøpartiet er farlig nær å falle under sperregrensen på fire prosent. Det samme gjelder for øvrig for Liberalerna, som ligger enda dårligere an på meningsmålingene.

[ En varslet katastrofe ]

Stefan Löfvens mulighet til å fortsette som statsminister er avhengig av mange faktorer. Han må fortsatt være på god fot med Centern samtidig som han ikke tråkker Vänstern på tærne og Miljöpartiet ikke faller ut av Riksdagen. Utfordringen for Löfven er å hindre at god sosialdemokratisk politikk bli så utvannet at Medel-Svensson vender partiet ryggen.