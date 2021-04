Listhaug sitter i glasshus

Vi husker alle da landet stengte ned for å begrense koronasmitten. For Frp utgjør datoen også et avgjørende skille når partiet nå kritiserer regjeringens takling av situasjonen. Frp-nestleder Sylvi Listhaug sitter nemlig i glasshus. Derfor fokuserer hun på det regjeringen har gjort etter 12. mars 2020.

—

Den reelle opposisjonen på Stortinget kritiserer regjeringen for alvorlig svikt i beredskapen og planleggingen. Jonas Gahr Støre har et godt poeng når han minner om at Erna Solberg & co gikk til valg på bedre beredskap i 2013. Korona-kommisjonen konkluderer nemlig med at regjeringen var dårlig forberedt da pandemien nådde Norge.

Dette er en kritikk som ikke minst rammer Frp. Partiet hadde justisministerposten fra høsten 2013 til januar 2020. Her var det riktignok rekordstor gjennomtrekk av Frp-statsråder, men det er ingen unnskyldning. Heller tvert om. Det var noe av problemet, og Sylvi Listhaug var en av Frp-statsrådene. Hun må ta delansvar for at beredskapen mot en varslet pandemi ikke var god nok.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sorterer under Justisdepartementet. Direktoratet advarte så sent som i 2019 mot faren for en pandemi. Samme året foreslo Arbeiderpartiet at det burde lages en nasjonal smittevernplan. Daværende folkehelseminister vendte tommelen ned for forslaget. Gjett hvem som satt i den statsrådsstolen? Sylvi Listhaug. Hun var mest opptatt av at folk skulle få røyke, drikke og spise rødt kjøtt.

Som eldre- og folkehelseminister hadde Listhaug ansvar for landets sykehjem. Disse sorterer riktignok under kommunene, men på overordnet plan burde Listhaug ha sørget for at sykehjemmene var godt utstyrt med smittevernutstyr. Bare for å nevne noe.

Mandag redegjorde statsminister Erna Solberg i Stortinget for hvordan regjeringen ser på korona-kommisjonens arbeid. Da gikk Sylvi Listhaug på gummisåler. Situasjonen før 12. mars 2020 ble knapt nevnt. Listhaug nøyde seg med å kritisere regjeringen for ikke å ha hatt god nok kontroll ved grensene det siste året. Og hun var ikke fornøyd med strategien for vaksinering. I tillegg var Listhaug opptatt av at det ikke må brukes mindre oljepenger neste år, slik regjeringen har signalisert.

På denne bakgrunn skal det bli interessant å se hvordan Stortinget konkluderer når det skal gjøres opp status etter koronapandemien. Dette vil skje i to etapper: Nå før sommeren og i etterkant av korona-kommisjonens andre rapport. Den reelle opposisjonen, altså alle opposisjonspartiene bortsett fra Frp, vil ventelig lande på krass kritikk for manglende beredskap pluss en del kritiske merknader for regjeringens håndtering av krisen.

Frp vil måtte nøye seg med å heve stemmen for tiden etter 12. mars 2020. Ellers vil det single høylytt i glass.