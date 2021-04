Lagerklager

Det siste året har det hendt at familien har vært ekstra koronafornuftig. Da har vi bestilt matvarer fra en digital dagligvarebutikk. Det har gått forbausende smertefritt. Vi er blitt vant til at grønt og frukt har litt mindre størrelse enn på Rema, og tar det med godt humør at sjåførene tilsynelatende leker en form for ring og spring.

Men én gang kom middagen 30 minutter etter avtalt tidsvindu. Ungene var sultne, far var tørst og mor trengte vitaminene sine, så når de sendte en melding etter levering og spurte hva vi syntes om servicen, svarte jeg med surfjes. To minutter senere fikk jeg en ekte telefon fra et ekte menneske med spørsmål om hvordan tjenesten kunne forbedres. Jeg svarte litt sultensurt på latin: Citius, altius, fortius! Raskere, høyere, sterkere.

Slik har jeg trolig bidratt til at hamsterhjulet for lagermedarbeidere og sjåfører spinner fortere i disse pandemitider. Som om ikke farten var svimlende nok fra før. Ifølge NHO lå netthandelen 80 prosent høyere i februar enn samme måned i 2020. Lekekassen.no har nesten doblet salget i 2020 sammenlignet med 2019. XXL økte nettsalget med nesten 60 prosent i fjerde kvartal i fjor, mens Kolonial.no hadde en vekst på 80 prosent i 2020. «Vi har handlet som gale», som bransjedirektør Bror Wiliam Stende i Virke uttalte til NRK i mars. Forrige uke fortalte Posten at tilstandene er like ville nå som under Black Friday og i julerushet.

Det er ikke rart. Vi får verken lov til å gå ut eller puste unødvendig. Chatting med kundeservice er vår eneste sosiale kontakt. Zalando er blitt favoritt-kohorten. Telefonterrorister et hyggelig avbrekk fra oppvaskmaskin-lyden.

Med økt netthandel øker behovet for lagerplass, lagermedarbeidere og sjåfører. «Vi jobber på spreng med å øke kapasiteten. Beklager og takk for tålmodigheten!», som det het på kolonial.no før påsken i år. Selskapet har ansatt flere hundre nye medarbeidere og har framskyndet byggingen av et nytt 18.000 kvadratmeter stort lager i Lier utenfor Drammen.

I Danmark heter den internettbaserte dagligvarebutikken nemlig.com. De har også hatt eventyrlig vekst under korona og har ansatt 1000 nye medarbeidere. I januar ble det klart at de også ruster opp og bygger nytt lagerlokale i Århus, der de ytterligere skal ansette 1000 medarbeidere. Men et skår i overskuddsgleden, er at nemlig.com de siste ukene er blitt utsatt for det de kaller en «smædekampagne» fra Danmarks største fagforbund 3F og den danske avisa Politiken. Avisa har skrevet om at medarbeidernes effektivitet blir «konstant overvåket og avslørt via store skjermer». De ansatte i væmlig.com, som online-supermarkedet er blitt omdøpt til på sosiale medier, har mellom 9 og 14 sekunder på å hente og pakke en vare. De treige blir markert med rødt på storskjerm og får kanskje sparken. Angivelig.

Politiken har snakket med medarbeidere som forteller at tidspresset tvinger dem til å løpe for å hente varene, samt droppe dobesøk og drikkepauser. Sjåførene hos nemlig.com får bøter tilsvarende en dagslønn om de leverer varene bare noen minutter for seint. I tillegg må de jobbe syv dager i uka, opptil 15 timer om dagen. Angivelig.

Arbeidsforholdene hos nemlig.com er blitt sammenlignet med dem vi finner hos den amerikanske nettgiganten Amazon. Også de avviste anklagene om menneskefiendtlige arbeidsforhold i starten, men i begynnelsen av april innrømmet selskapet at det hendte ansatte måtte tisse i flaske av tidsnød. Riktignok ikke i lagrene, slik anklagene har vært en stund, men i lastebilene. Selskapet skylder på korona og stengte offentlige toaletter. Det kunne vært troverdig, om det ikke var for at Amazon har mistet troverdigheten for lengst. Så når Amazon nylig torpederte forsøket på å etablere fagforeninger i lagrene, står det til troende.

Slike skrekkhistorier er ikke avdekket i Norge, men det er naivt å tro at historiene ikke vil komme, spesielt etter at etterspørselen på nett og for hjemkjøring har eksplodert. Stoppeklokketyranni, fryktkultur og overvåking er ikke ukjente fenomener i norsk arbeidsliv, ei heller lave lønninger, midlertidige ansettelser og kontrakter uten rettigheter. Amazon er allerede på plass i Sverige og forventes snart i resten av Norden. Det vi komme hit også, om ikke fagforeningene er årvåkne og politikken tar parti for hen på gølvet.

Korona har vært en forbannelse for alle, men noen lider mer enn andre. Samfunnets privilegerte, som ikke er permitterte og har kunnet ha hjemmekontor det siste året, har opplevd økt frihet og mindre overvåking. Etter det obligatoriske morgenmøtet har det bare vært å spenne på seg skiene og bli borte resten av dagen. Ingen har brydd seg, så lenge jobben blir gjort. Mens disse (vi) er blitt friere, har altså andre blitt mindre frie og må løpe raskere for å holde hjulet i gang.

Så neste gang du bestiller noe på nett og blir utålmodig fordi varen bruker litt lengre tid enn vanlig på å havne utenfor døra di, sørg for at klagen får mer effekt oppover enn nedover.

