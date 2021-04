Lang og vrien vei for Venstre

Partiet har skarve 2,7 prosent oppslutning på snittet av meningsmålingene for april. Venstre har, bortsett fra et blaff i juli 2019, ligget stabilt under den magiske sperregrensen på 4 prosent i snart tre år. Partiet ligger dermed an til å bli avspist med to mandater på Stortinget. Til helgen samles Venstre til landsmøte, men partiet må nok finne seg i å komme i skyggen av SV som holder landsmøte samtidig.

Trine Skei Grande klarte mesterstykket å få Venstre over sperregrensen to ganger på rad, men hun kastet inn håndkleet i fjor. Da ble Guri Melby valgt til ny leder. Hun innrømmer at det kommer til å ta tid å snu den negative trenden som har vart en stund. Venstre er landets eldste parti og har blitt offer for avskalling flere ganger. På den bakgrunn er det interessant å se nærmere på Venstres historie siden dannelsen i 1884. Venstre-høvdingen Johan Sverdrup blir regnet som den norske parlamentarismens far.

I moderne tid er det partisplittelsen i 1972 som skiller seg ut som historisk hendelse. Da sprakk nemlig Venstre i to på grunn av EF-saken. Det originale Venstre ble et nei-parti, og siden den gang har Venstre forblitt et relativt lite parti. I 2020 snudde vinden og Venstre ble tilhenger av norsk EU-medlemskap. Dette siste linjeskiftet var en dristig manøver i en tid hvor brorparten av befolkningen sier nei til EU og dette knapt er et tema i samfunnsdebatten.

Vingle-Venstre er en betegnelse som ofte brukes. Venstre vet ikke helt hvor partiet vil. Men nå virker det som at Venstre har plassert seg selv trygt på borgerlig side i politikken. Sporene etter de to frieriene til Ap skremmer. I 1985 hadde Venstre annonser der Odd Einar Dørum stilte på «brudebilde» sammen med Gro Harlem Brundtland. I 2009 sa Lars Sponheim at han foretrakk Jens Stoltenberg framfor Siv Jensen.

I 2013 gikk Venstre til valg på at et borgerlig flertall skulle gi en borgerlig regjering. Og slik gikk det. Problemet var bare at Venstre samtidig gjorde Frp politisk stuerent, til tross for garantier om at det ikke skulle skje. Venstre satt til og med i regjering sammen med Frp, inntil Frp fikk nok og dermed forlot det gode selskap.

Men nå er det manglende oppslutning som er Venstres store problem. Resultatene i regjering gir ikke uttelling. Guri Melby har derimot tro på at partiets politikk innenfor klima, skole og rus vil slå an. Venstres håp ligger i å hente tilbake tidligere Venstre-velgere som er i tvil. Her er det relativt mange å ta av.