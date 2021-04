SV strutter av selvtillit

Det var en smilende og fornøyd SV-leder som sto fram på partiets digitale pressekonferanse tirsdag formiddag. Audun Lysbakken har da også mye å være fornøyd med. Partiet har neppe vært i bedre form siden stortingsvalget i 2005 som brakte SV i regjering for første gang. Den rødgrønne regjeringen ble en suksess. SV bidro i sterk grad til det.

SV seiler i medvind for tida. Partiet ligger an til å gjøre et vesentlig bedre valg enn for fire år siden. Valgresultatet ble da 6 prosent. Partiet får 8,4 prosent på snittet av meningsmålingene hittil i april. Valgvinden blåser venstresidens vei, SV får sin del av den.

[ De rødgrønne velgerne vil ha en regjering av Ap, Sp og SV. ]

Partilandsmøtet til helgen vil stå i pandemiens tegn. Hensynet til smittevernet gjør at det må avvikles digitalt. Sakene landsmøtet skal behandle aktualiseres av den krisen pandemien har skapt. Pandemien har forsterket ulikhetene i samfunnet. Landsmøtet vil vedta et ambisiøst program for å fjerne forskjellene mellom folk og landsdeler.

Audun Lysbakken sier han tror det blir et forskjellsvalg og et miljøvalg. Det vil i så fall passe SV meget godt. Venstresiden har sakseierskapet til kampen mot arbeidsløshet og bedre kår for dem som har minst å rutte med. SV deler med MDG sakseierskapet til den mest radikale klima- og miljøpolitikken. Landsmøtet vil vedta en omfattende plan for det grønne skifte.

Lysbakken mener at SV er det første parti som er ute med en så storstilt og konkret plan for den nye grønne industrien. I motsetning til MDG setter ikke SV noen sluttdato for oljealderen. Oljeindustrien skal spille en nøkkelrolle i omstillingen. Grønn politikk må være rettferdig. Det er ikke mulig å få til grønn omstillingen hvis ikke befolkningen slutter opp om det. Forutsetningen for det er at folk mener at fordeler og ulemper blir fordelt rettferdig mellom grupper og landsdeler.

Gratis SFO blir en viktig sak for partiet i valgkampen. SV hadde i sin tid suksses med forslaget om barnehageplass til alle. Partiet satser på at SFO, kan bli en like god sak. Partiet går også til valg på at tannhelsen skal inn i folketrygden. Det er dyrt å gå til tannlegen.

[ Beredskap er i ferd med å bli en tapersak for Høyre-regjeringen ]

SV har stått i spissen for en forlengelse av Nord-Norgebanen. Lysbakken er glad for at det nå er et flertall i Stortinget som vil gå videre med saken. Banen representerer et kjempeløft for befolkningen i Nord-Norge, både når det gjelder samferdselspolitikk og klima.

Landsmøtet vil samle seg om et rødgrønt regjeringssamarbeid. Partiet vil inn i regjeringen, men ikke for enhver pris. Regjeringsavtalen må være slik at SV blir fornøyd med den. Ledelsen vil sende avtalen ut til uravstemning blant sine medlemmer for å forsikre seg om at hele partiet står bak.

SV ønsker et bredt rødgrønt samarbeid. Alle kan ikke bli med. Det mest realistiske er en regjering av Ap, SV og Sp. SV vil ikke støtte en regjering bare med Ap og Sp, slik Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ivrer for. Det vil bli en sentrumsregjering som av og til må søke støtte hos høyresiden for å få vedtatt politikken. Det er en konstruksjon som heller ikke Ap og aller minst LO er villig til å støtte.